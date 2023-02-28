Mart ayında emekli piyango vuracak! Promosyon ödemeleri az önce güncellendi

Milyonlarca emekli bankaların mart ayı promosyon ücretlerini merakla bekliyor. SSK Bağkur memur emeklisi milyonların faydalandığı banka promosyonları, her geçen gün artıyor rekabet büyüyor. Bankalar arasında büyüyen bu rekabet emeklinin işine yarıyor. Şubat Ayı’nın son günü gelmesiyle birlikte emekli vatandaşlar da mart ayı promosyon ücretlerini araştırmaya başladı. Peki mart ayında hangi banka ne kadar promosyon verecek?

2018 yılından bu yana bankalar tarafından emekliye ödenen promosyon ücretleri milyonlarca emekli vatandaş için ek gelir haline dönüştü. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında banka promosyonları resmen rekora çıkarken 2023 yılında da artarak devam ediyor. Milyonlarca emekli bankalar tarafından sağlanan güncel promosyon ücretlerini merak ediyor ve araştırıyor. Beklenen promosyon ücretleri nihayet belli oldu. Emekli vatandaşların başına mart ayında talih kuşu konacak. Çünkü bankalar kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

MART GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

Hem kamu bankaları hem de özel bankalar SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ile dul ve yetim aylığı alan kişilere düzenli olarak maaş promosyonu veriyor. Bankaların sağladığı promosyon ödemeleri her geçen gün artıyor. Şubat Ayı’nın son gününde de yine banka promosyonları gündemde. Emekli ödenecek promosyon rakamları şimdiden araştırılmaya başlandı.

Türkiye İş Bankası, Akbank, garanti bankası, yapı kredi bankası, Finansbank, ING Türkiye, TEB, , Halkbank tarafından ödenen maaş promosyonları mart ayında da yükselecek. Gelen ilk bilgilere göre bankalar mart ayında 5000 TL ile 15.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi yapmaya hazırlanıyor. Yarın dan itibaren tüm bankaların bu konuda net promosyon rakamlarını açıklayacağını tahmin ediliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI DA GÜNCELLENİYOR

Türkiye’de bulunan 13.500.000 emekli vatandaş bankalar için potansiyel müşteri oldu. Emekli maaş alan kişileri bünyesine katmak ve maaş müşterisi yapmak isteyen bankalar, promosyon rakamlarını her geçen gün arttırıyor. Şubat ayında da yüksek promosyon veren bankalar özellikle milyonlarca EYT’linin de emekli olacak olması sebebiyle mart ayında daha da yüksek ödeme yapmaya hazırlanıyor.

Bankalar şu anda üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi veriyor. Ancak rakamların 15.000 TL’ye çıkması durumunda bankaların başvuru şartlarını da güncellemesi bekleniyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda bankalar maaş promosyonu vermek için ekstra fatura ödeme talimatı da istiyordu. Bu uygulamanın promosyon rakamları artıktan sonra geri geleceği tahmin ediliyor. Tüm bankalar yarın dan itibaren yeni rakamlarını duyuracak ve yeni şartlar da böylece ortaya çıkmış olacak.

TÜM EMEKLİLER BAŞVURU YAPABİLECEK

Bankalardan promosyon almak amacıyla tüm emekliler başvuru yapabilecek. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi vatandaşlar ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlar zaten emekli promosyonu alabiliyordu. Ancak bugün emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini kabul edilmesi ve yasalaşması durumunda bu yasa kapsamında emekli olan vatandaşlar da promosyon için başvuru yapabilecek.