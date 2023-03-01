Mart ayında bu bankalar çıldırdı! Akbank, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti ve TEB'den dev promosyon atağı

Türkiye bir yandan depremin yaralarını sarmaya devam ederken bir yandan da ekonomik kriz devam ediyor. Özellikle emekliler artan enflasyon nedeniyle zor günler geçiriyor. Alım gücü düşen, aldıkları maaşlar yetmeyen emekliler bankaların promosyon kampanyaları ile biraz da olsa nefes almaya çalışıyor.

Mart ayının gelmesi ile birlikte En yüksek emekli promosyonu veren bankalar bir kez daha Gündem oldu. Mart ayının ilk gününden itibaren birçok bankada peş peşe promosyon rakamlarını açıklamaya başladı. sabah saatlerinden itibaren promosyon yoğunluğu yaşanıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Akbank, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti ve TEB Güncel emekli promosyon ücretleri ve detaylar haberimizde…

HALKBANK MART AYI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

Emeklilerin beklediği ilk duyuru Halkbank'tan geldi. Mart ayı promosyon ücretlerini güncelleyen banka maaş aralığına göre Ödeme yapacak. Maaşını 3 yıl boyunca bankaya Taşıyan emeklilere verilecek promosyon 3500 TL ve üstü maaş alan emekliler için 3000 TL, 7500 TL'ye kadar maaş alan emekliler için 3.500 TL, 10.000 TL'ye kadar maaş alan emekliler için 4.500 TL ve 10.000 TL üstü maaş alan emekliler için 5.000 TL oldu.

ZİRAAT BANKASI MART AYI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

Kamu bankalarından Ziraat Bankası da Halkbank gibi emekliye 3000 TL ile 5000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. maaş aralığına göre promosyon fırsatı sunan Ziraat Bankası en düşük emekli maaşı alana 3000 TL promosyon verirken 7500 TL'ye kadar maaş alan emekliye 3500 TL 10.000 TL'ye kadar maaş alan emekliye, 4.500 TL 10.000 TL üstü maaş alan emekliye ise 5.000 TL ödeme yapıyor.

VAKIFBANK MART AYI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Kasım ayında yapılan yeni anlaşma doğrultusunda bankaların promosyon limitleri de yeniden belirlenmişti. kamu bankalarından Vakıfbank 3 yıllık sözleşme karşılığında emekliye şu şekilde promosyon ödemesi yapıyor:

“3500 TL ve üstü maaş alan emekliler için 3000 TL, 7500 TL'ye kadar maaş alan emekliler için 3.500 TL, 10.000 TL'ye kadar maaş alan emekliler için 4.500 TL ve 10.000 TL üstü maaş alan emekliler için 5.000 TL”

AKBANK MART AYI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

En yüksek promosyon veren bankalar arasında olan Akbank Mart ayında da yine rekor promosyon ücreti ile öne çıkıyor. 2023 mart ayı Akbank emekli promosyon ücretleri şu şekilde:

Emekli aylığı 0- 3499 TL arası olanlar için 3000 TL, Emekli maaşı 3500-7499 TL olan vatandaşlar için 3500 TL, Emekli maaşı 7500-10.000 TL arası olan vatandaşlara 4500 TL, 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 6.000 TL.

İŞ BANKASI MART AYI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

Emeklilerin tercih ettiği bankalardan biri olan Türkiye İş Bankası da 2023 mart ayı emekli promosyon ücretlerini duyurdu. İş Bankası tarafından emekli vatandaşlara sağlanan en düşük promosyon ödemesi 4200 TL olurken en yüksek promosyon ödemesi ise 7500 TL oldu. Ayrıca İşbankası’nın kredi kartını kullanan emekliler 1000 TL de Bonus kazanma imkanı elde ediyor.

GARANTİ BANKASI MART AYI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

Maaşını Garanti Bankası'na taşıyan ve 3 yıl boyunca da burada alma sözü veren emeklilere ödenecek mart ayı promosyon ücretleri açıklandı. Garanti Bankası emekli promosyon ücretleri şöyle oldu:

0- 3499 TL arası olanlar için 3600 TL, Emekli maaşı 3500-7499 TL olan vatandaşlar için 4200 TL, Emekli maaşı 7500-10.000 TL arası olan vatandaşlara 5400 TL, 10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 6000 TL.

TEB MART AYI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

Yine yüksek promosyon ücretleri ödeyen bankalardan biri olan TEB'de Mart ayında promosyon rakamlarını güncelledi. Türkiye Ekonomi Bankası tarafından emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca kendisinden alma taahhüdü veren emeklilere maaş aralığına göre 4.200 TL ile 7.500 TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor.