Mart ayında 9000 TL ödeme yapılacak! Tüm emekliler alabiliyor

Kamu bankaları ve özel bankalar emekli maaş müşterisi yapmak için yarışına devam ediyor. Emekli promosyon ödemeleri Şubat ayında hız kazanırken mart ayı rakamları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. özellikle EYT'lilerin emeklilik tarihini yaklaşması ile birlikte promosyonda rekora koşuyor. Son dakika bilgisine göre emekliye Mart ayında 9000 TL'ye Varan promosyon ödenecek. Peki en yüksek promosyon hangi bankada? Emekliye promosyon veren bankalar ve detaylar haberimizde…

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi fark etmeden tüm bankalarda emekliye özel promosyon teklifleri devam ediyor. Şubat ayında birçok banka promosyon rakamlarını güncellemişti. Ancak yavaş yavaş mart ayı yaklaşırken promosyonla ilgili yeni bilgiler de geliyor. Özellikle EYT’lilerin de Mart ayında emekli maaşı almaya başlayacak olması bankaların iştahını kabarttı. gelen son bilgilere göre bankalar Şubat ayında 9.000 TL'ye varan promosyon vermeye hazırlanıyor. Peki en yüksek promosyon hangi bankada? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EN YÜKSEK PROMOSYON HANGİ BANKADA?

Kamu bankaları ve özel bankalar peş peşe yeni promosyon ücretlerini açıklamaya başladı. Önce kamu bankalarının promosyon rakamlarına bakalım ardından da özel bankaların listeleyelim.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank mart ayında maaşa göre promosyon ücretlerini duyurdu. Bu bankalar emekli maaşına göre 3000 TL, 4000 TL, 4500 TL ve 5000 TL promosyon ödemesi yapacak.

Özel bankalarda ise promosyon rakamları kamu bankalarına göre biraz daha yüksek. Akbank, yapı kredi, ING Türkiye, TEB, Türkiye İş Bankası gibi özel bankaların promosyon rakamları ise 5000 TL ile 9000 TL arasında değişiyor. Şartlar ise hemen hemen tüm bankalarda aynı.

EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bankaların ve kamu bankalarının emekli promosyon başvuru şartları hemen hemen aynı demiştik. SSK BAĞ-KUR yada memur emeklisi olmak ve bankalardan promosyon almak için fark etmiyor. Promosyon almak isteyenlerin maaşını seçtikleri bankaya taşımaları ve üç yıllık taahhüt vermeleri gerekiyor. Bu taahhüdü verenler üç gün içinde hesaplarından promosyon ödemelerini alabiliyor. Aynı zamanda promosyon fırsatından faydalanmak isteyen vatandaşlara bankalardan sağlanan başka avantajlar da oluyor. Örneğin bazı bankalar düşük faizli kredi veriyor bazı bankalar ise havale EFT işlemlerinden ücret almıyor. O sebeple promosyon olmadan önce mutlaka bankaların diğer avantajlarını da öğrenmenizde fayda var.