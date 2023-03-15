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Mart ayı evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı sorgulaması

Mart ayı evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır? İşte evde bakım maaşı detayları...

Mart ayı evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı sorgulaması

Vatandaşlar evde bakım maaşı yattı mı, araştırmalarını yapıyor. 15 Mart evde bakım aylığı hangi illerde yattı merak ediliyor. Her ay farklı günlerde ve illere göre değişiklik gösterilerek yatırılan evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 15 Mart evde bakım maaşı yatırılan illerin sorgulaması nasıl yapılır? E-devlet evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılıyor? İşte Mart evde bakım maaşları sorgulama detayları... 

Bakıma muhtaç olan belirli bir seviyede engelli raporuna sahip bireylerin bakımından sorumlu kişilere yapılan evde bakım maaşı ödemesi Mart ayı yatırılmaya başladı. Yüzbinlerce vatandaşa yapılan toplamda 2 milyar 417 milyon TL bütçe ayrılan ödemeler 15 – 31 Mart aralığında sürecek. 

15 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi 

Evde bakım maaşı her ay illere göre ve ayın farklı günlerinde yatırılabilmektedir. Ayın 15 – 31’i arası yatırılan evde bakım aylığı yatırılmaya başlandı. 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mart ayında yapılacak evde bakım maaşı ödemeleri olan 2 milyar 417 milyon TL’yi yatırma çalışmalarına başladıklarını açıkladı. 


Bakan Yanık, engeli vatandaşların ailesine destek amacıyla yatırılan ve 2006 senesinden bu yana ödemeleri gerçekleştirilen Evde Bakım Yardımı sayesinde birçok ihtiyaç sahibi ailenin ağır engelli bireylerine destek sağladığını belirtti. 


Evde bakım maaşı sorgulama 


Evde bakım maaşı sorgulamak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden ve SMS ile kolayca işlem yapabilmektedir. https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden evde bakım aylığı sorgulaması e-devlet işlemleriyle yapılabilmektedir. 


E-devlet adresine giriş yaptıktan sonra, arama kısmına “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazmanız halinde 15 – 31 Mart aralığında ödemelerinizin yatıp yatmadığını görebilirsiniz. 


Engelli evde bakım aylığı ödemeleri SMS sorgulama 


Evde bakım maaşı SMS sorgulama işlemi Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile maaşlarını alan vatandaşlar için geçerlidir.  


Cep telefonunuz ile BAKIYE yazdıktan sonra 4747 numarasına kısa mesajınızı atmanız halinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir ve dakikalar içinde evde bakım maaşı yattı mı, sorunuza cevap alabilirsiniz. 

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