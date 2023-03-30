Marketlere indirim, sofralara bereket geldi! Meyve ve sebze fiyatlarında yarı yarıya indirim buzdolaplarını taşıracak!

Gıda fiyatlarında uzun zamandır gelen zamlar artış vatandaşı çileden çıkarır duruma geldi. Özellikle de Ramazan ayının gelmesiyle beraber sofralarda bolluk arayan vatandaşlar biberin, domatesin, salatalığın fiyatı derken artık cepleri yanar oldu. Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikteyse indirimler tezgahlara yansımaya başladı. Salatalık, biber ve domates fiyatlarında yarı yarıya inen fiyatlar görüldü. Domates 30 TL bandından 15 TL bandına kadar indirime girdi bile. Peki, hangi ürünler indirime girdi? İşte özellikle manavlara yansıyan indirimin detayları...



Havalar ısındıkça doğal olarak birçok sebze ve meyvede tezgahlarda indirim görülür hale geliyor. Ramazan ayında ise bundan 1 ay önce daha yüksek olan fiyatların indirime girmesi vatandaş için sevindirici bir gelişme oldu. Halde ürün miktarları artışa geçtikçe bunun fiyatlara yansıması da indirime dönüşüyor. Özellikle de salatalık, biber ve domates fiyatlarında yarı yarıya kadar indirimler geldi.



BU ÜRÜNLER YARI YARIYA İNDİRİMDE!



Ülkemizin en büyük üretici hali Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptan Hali’nde büyük hareketlenmeler olmaya başladı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber ürünler çoğaldı, fiyatlar düşmeye başladı. Ocak ve Şubat aylarında özellikle domates fiyatı 30 TL’ye kadar artmıştı. Şimdiyse ilden ile değişiklik göstererek ortalama 10 TL indirime girdi. Bazı illerde ise bu 15 TL’ye kadar çıktı. Peki, başka hangi ürünlerde indirim var?



Güncel fiyatlar ise şu şekilde oldu: Patlıcanın 1 kilogram fiyatı 15 TL, kabak fiyatı 15 TL, sivri biberin 1 kilo fiyatı 21 TL ve salatalık ise 17 TL’ye düştü.



MAYIS AYINDA İNDİRİM DAHA BÜYÜK



Havaların da ısınması ile birlikte fiyatlarda daha büyük düşüşler yaşanacağını Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz’ın yorumları, ”Domates 9 ila 12 TL fiyat aralığına sahip. Marketlerdekiler ise 10 TL bandında alıcısı ile buluşuyor. Lüks domatesin fiyatı ise 15 TL’ye çıkıyor. Nisan’da bir yükseliş mümkün, ancak Mayıs’ta fiyatlarda güzel bir düşüş görülecek. Tüketiciler için bizler de en ucuz şekilde ürün sunalım istiyoruz. Ancak şu an turfanda üretim yapılıyor. Bu da maliyetleri kış aylarında ister istemez yüksek tutuyor.” şeklinde oldu.



KAR PAYI YÜZDE 200



Ayrıca salatalık üreticisi Ali Celbiş ise üretim ile satış arasındaki fiyat farkı uçurumu hakkında yorumlarda bulundu:



“Verim güzel, havalar ılıdı. Bahar aylarında bu verim 3 katlanır. Bu şekilde giderse fiyatlar iyidir. Maliyet yüksek olunca her türlü fedakarlığı yapsak da pazarlar ve marketlerin de yapması gerekiyor. 1 kilometre ötedeki pazarda 15 TL’ye verdiğim ürünü 30 TL’ye gördüm. 25 TL’den aşağıya pazarda bir şey satılmıyor. Kazanan çiftçi olmuyor, 1 sene emek veriyor. Ancak halden alan üstünde yüzde 200 kar ile satıyor. Arada bir uçurum söz konusu. Üreticiden tüketiciye giderken farkın neden kaynaklandığı belirsiz. Kışın ürün 4 günde 1 toplanıyor, ancak şu ara 2 günde 1. Bu sayede fiyatlar düşüyor. Gençlerin de bizim mesleğimize sahip olması gerek, ata mesleklerini sürdürsünler.”