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Marketlerde Ramazan kolisi indirimleri! Market market Ramazan kolisi fiyatları: Şok, A101, BİM, Migros, Tarım Kredi

Marketlerde Ramazan kolisi indirimleri! Market market Ramazan kolisi fiyatları! İşte ŞOK, A101, BİM, Migros, Tarım Kredi Ramazan kolisi fiyatları...

Marketlerde Ramazan kolisi indirimleri! Market market Ramazan kolisi fiyatları: Şok, A101, BİM, Migros, Tarım Kredi

11 ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle marketlerde büyük indirimlerde beraberinde geldi. Sayılı günler kala marketlerin Ramazan kolisi fiyatları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Daha avantajlı fiyatlarla evin temel ihtiyaçlarının hazırlandığı Ramazan kolileri her markette mevcut. Peki en hesaplı Ramazan kolisi hangi markette satılıyor? İşte tek tek marketlerin Ramazan kolisi fiyatları...

Ramazan ayında hazırlanan “Ramazan kolisi” özellikle Ramazan’da ihtiyacı olan vatandaşlara yardım amaçlı hazırlanıyor. Yoksulluk çeken, yetim ve dul olan ve birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa Ramazan ayında bu koliler hazırlanarak dağıtılıyor. Marketler hem ihtiyacı olan vatandaşların daha hesaplı alışveriş yapabilmesi için hazırlıyor hem de hayırseverlerin dar gelirli vatandaşlara tedarik etmesi amacıyla satışa sunuluyor. Genellikle içindeki ürünler bölgesel ve kültürel olarak değişebilsede Ramazan kolisinin içinde temel gıdalar, hazır ürünler, kahve, şeker, çay, yağ gibi ürünler bulunuyor. Peki, Ramazan kolisi en uygun fiyatlı hangi marketlerde satılıyor? Ramazan kolisi içeriğinde neler var?

MİGROS RAMAZAN KOLİSİ NE KADAR? İÇİNDE NELER VAR?

Migros Ramazan kolisi içeriği şu şekilde:

Orkide ayçiçek yağı 1 litrelik,

Yayla marka pilavlık pirinç 1 kilogram,

Mutlu marka spagetti ve burgu makarna çeşitleri 500 gram,

Tukaş marka 830 gram domates salçası,

Doğuş marka 500 gram Rize çay,

Eriş marka 1 kilogram un,

Torku marka 750 gram küp şeker,

Knorr marka 65 gram hazır kremalı tavuk çorbası,

Knorr marka 60 gram tavuk bulyon,

Efsina marka 750 gram iyotlu sofra tuzu,

Kenton marka 100 gram çikolatalı puding,

Coca cola marka 1 litre şekersiz kola,

Migros Ramazan kolisi fiyatı 399 TL.

ŞOK RAMAZAN KOLİSİ İÇERİĞİ NELER? KOLİ FİYATI NE KADAR?

Şok Ramazan kolisi içeriğinde şunlar var:

Bizim Vatan marka 830 gram domates salçası,

Evin marka 1 litrelik ayçiçek yağı,

Deren Filiz marka 500 gram çay,

Piyale marka 1 kilogram un,

Piyale marka 150 gram kakaolu puding,

Piyale marka 500 gram burgu makarna,

Piyale marka 80 gram hazır ezogelin çorbası,

Anadolu marka 1 kilogram Osmancık pirinç,

Anadolu marka 1 kilogram kırmızı mercimek ile pilavlık bulgur,

Anadolu marka 750 gram tuz,

Türk marka 1 kilogram toz şeker,

Marmarabirlik marka 400 gram siyah zeytin.

ŞOK Ramazan kolisi fiyatı 299 TL.

TARIM KREDİ MARKETLERİ RAMAZAN KOLİSİ NE KADAR? İÇİNDE NELER VAR?

Tarım Kredi Marketleri Ramazan kolisinde Ayçiçek yağı 1 litrelik, kırmızı mercimek, nohut, pilavlık bulgur ve pirinç, toz şeker, buğday unu, domates salçası, çay, tuz, makarna ve hazır çorba var. Tarım Kredi Marketleri Ramazan kolisi fiyatı 320 TL.

BİM RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR? FİYATI NE KADAR?

BİM Ramazan kolisinin içinde şunlar var:

Tuz 750 gram,

Salça 830 gram,

Un 1 kilogram,

Kuru fasulye 1 kilogram,

Ayçiçek yağı 1 litre,

Çay 500 gram,

Fındık kreması 500 gram,

Reçel 380 gram,

Hazır çorba ve makarna,

Küp şeker 1 kilogram.

Ramazan kolisi fiyatı henüz BİM’de bilinmiyor.

A101 RAMAZAN KOLİSİ İÇİNDE NELER VAR? FİYATI NE KADAR?

A101 Ramazan kolisi içindekiler şöyle:

Koçbaşı marka nohut 1 kilogram,

Vera marka 1 litre ayçiçek yağı,

Ovadan marka Osmancık pirinç 2,5 kilogram,

Yöremce marka kırmızı mercimek 1 kilogram,

Karadem Filiz marka 500 gram çay,

Yöremce marka 1 kilogram pilavlık bulgur,

Petek marka 1 kilogram küp şeker,

Doğuş marka 830 gram domates salçası,

Bendo marka ince uzun makarna 500 gram,

Hazır çorba,

Hun marka 500 gram sade helva,

Çokokrem 500 gram kakaolu fındık,

Keyfe marka 100 gram Türk kahvesi,

Billur marka tuzluklu 500 gram tuz,

Dorbi marka 150 gram kakaolu puding,

Diyar marka 250 gram pul biber, nane ve karabiber.

A101 Ramazan kolisi fiyatı 119 TL.

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