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Market zincirleri bu ürünleri raflarından kaldırıyor! Almak isteyenlere son fırsatlar! A101, ŞOK, BİM

Türkiye’nin büyük market zincirlerinde artık bu ürünler satılmayacak! Almak isteyenlerin elini çabuk tutması lazım! A101, ŞOK, BİM’de artık bu ürünler yok! İşte detaylar...

Market zincirleri bu ürünleri raflarından kaldırıyor! Almak isteyenlere son fırsatlar! A101, ŞOK, BİM

Son dönemlerde gelen kallavi zamlar zincir marketlerde bazı ürünlerin raflardan kalkmasına neden oldu. Net olarak karar henüz açıklanmadı, ancak bazı zincir marketlerdeki ürünlerin kalkacağı bilgisi alındı. Özellikle küçük market ve tekel büfelerin bu ürünlerin satışını yapması tercih ediliyor. Küçük marketler, büfe ve tekellerde ekonomik durumun daha sağlıklı hale getirilmesi için yapılan plan olumlu görülüyor. 


BİM, A101 ve ŞOK’da artık satılmayacak 


Küçük marketlerin büyük zarara uğramasına neden olan zincir marketlerde bazı ürünler artık satılmayacak. Yapılan planla alakalı olarak tartılmalar sürüyor. ŞOK, A101 ve BİM raflarından kalkacak olan ürünler için net bir bilgi gelmedi. Açıklamayla beraber gelen tepkiler değerlendiriliyor. 


Konuyla ilgili halkın nabzının ölçüleceği söyleniyor. Tepkilere göre ise yapılan planlamalar hayata geçirilecek. Zincir marketlerin her yere yayılması sebebiyle birçok büfe, tekel ve küçük marketler mustarip oldu. Ekmek ve sigara gibi bazı ürünlerin kaldırılmasıyla birlikte bir miktar küçük marketlerin ekonomik durumunun olumlu yönde seyredeceği düşünülüyor. 

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