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Market poşetlerine okkalı zam geliyor: Konuşulan rakam vatandaşı isyan ettirir

2019 yılından bu yana marketlerde satılan plastik poşetlerin fiyatı, 25 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak, 2024 yılı itibarıyla bu fiyat artışı bekleniyor. Plastik poşetlerin maliyetinin yükselmesi ve kullanımının artması nedeniyle, 1 Ocak 2025'ten itibaren market poşetlerinin fiyatının 1,5 TL civarına çıkması bekleniyor.

Market poşetlerine okkalı zam geliyor: Konuşulan rakam vatandaşı isyan ettirir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2019 yılından itibaren plastik poşetlerin ücretli hale gelmesiyle atık kirliliğini azaltmayı hedeflemişti. O tarihten itibaren, marketlerde 25 kuruşa satılan poşetler, tüketicilerin plastik poşet kullanımını azaltmaya yönelik bir uygulama olarak dikkat çekti. Ancak son dönemde poşetlerin çok düşük fiyatla satılması nedeniyle tüketimde artış yaşandığı gözlemlendi. Bu durum, özellikle bazı marketlerin barkodsuz poşet satışı yaptığı iddialarını da beraberinde getirdi.

Poşet Maliyeti 1,19 TL'ye Yükseldi

Yapılan açıklamalara göre, bir plastik poşetin perakendecilere maliyeti ortalama 1,19 TL'ye ulaşmış durumda. Sektör temsilcileri, mevcut 25 kuruşluk fiyatın plastik poşet tüketimini azaltmakta yetersiz kaldığını belirterek, fiyat artışını talep etti. Bu nedenle, 2025 yılı itibarıyla poşet fiyatlarının 1,5 TL civarına yükselmesi bekleniyor.

Plastik Poşet Ücretlendirilmesiyle Ne Kazanıldı?

Poşetlerin ücretli hale gelmesiyle birlikte, 2019-2024 yılları arasında plastik poşet kaynaklı yaklaşık 1,5 milyon ton plastik atık oluşumunun engellenmesi sağlandı. Ayrıca, plastik poşet üretimi için gerekli olan ham madde ithalatı önlendi ve yaklaşık 10,6 milyar TL tasarruf elde edildi. Bu uygulama, çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilenmesine de katkı sağladı, çünkü yaklaşık 64 bin 105 ton sera gazı salınımının engellenmesine yardımcı olundu.

Yeni yıl ile birlikte market poşetlerinin fiyatında yaşanacak artış, plastik poşet kullanımını daha da azaltmayı amaçlıyor. Ancak, fiyatın artırılmasıyla birlikte çevre dostu alternatiflerin daha fazla tercih edilmesi bekleniyor.

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