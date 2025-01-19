Market alışverişine özel 400 TL veriliyor

31 Ocak 2025 tarihine kadar sürecek bu avantajlı kampanyaya katılarak, belirlenen harcama şartlarını yerine getirerek anında indirim ayrıcalığından yararlanabilirsiniz. İşte kampanyanın detayları ve katılım şartları...

Nasıl İndirim Kazanabilirsiniz?

Kampanya kapsamında, Odeabank kredi kartınızla tek seferde 1.250 TL ve üzeri market harcaması yaptığınızda 80 TL indirim kazanıyorsunuz. Bu fırsattan toplamda 5 kez yararlanarak, 400 TL’ye kadar indirim elde edebilirsiniz.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Bu avantajlı fırsattan yararlanmak için çok basit bir adım yeterli:

✅ Telefonunuzdan MARKET yazıp 8444’e SMS göndererek kampanyaya katılabilirsiniz.

✅ Alternatif olarak, Odea mobil uygulaması üzerinden de katılım sağlayabilirsiniz.

✅ Katılım işlemini tamamladıktan sonra, kampanya süresi içinde yapacağınız market alışverişleri otomatik olarak kampanyaya dahil edilir.

Kazandığınız İndirim Ne Zaman Yansır?

Odeabank’ın sunduğu bu kampanya dahilinde kazandığınız toplam indirim 3 Şubat 2025 tarihinde kredi kartınıza yüklenecektir.

Kampanyaya Dair Önemli Detaylar

📌 Kampanya 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerlidir.

📌 Sadece market sektörüne ait harcamalar kampanyaya dahil edilmektedir.

📌 Kampanyadan yalnızca asıl kart sahipleri faydalanabilir. Ek kartlar ve sanal

kartlar kampanya kapsamında değildir.

📌 Kampanyaya e-ticaret, mail order ve telefonla yapılan market harcamaları da dahildir.

📌 Bir müşteri kampanya boyunca en fazla 400 TL indirim kazanabilir.

📌 İndirimlerin kredi kartına yüklenebilmesi için 3 Şubat 2025 tarihinde kartınızın açık olması gerekmektedir.

Kaynak:

🔗 Odeabank Resmi Sitesi