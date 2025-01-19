GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Market alışverişine özel 400 TL veriliyor

Market alışverişlerinizde tasarruf etmek ister misiniz? Odeabank kredi kartı sahiplerine özel düzenlenen kampanya ile 400 TL’ye varan indirim kazanabilirsiniz!

Market alışverişine özel 400 TL veriliyor

31 Ocak 2025 tarihine kadar sürecek bu avantajlı kampanyaya katılarak, belirlenen harcama şartlarını yerine getirerek anında indirim ayrıcalığından yararlanabilirsiniz. İşte kampanyanın detayları ve katılım şartları...

Nasıl İndirim Kazanabilirsiniz?

Kampanya kapsamında, Odeabank kredi kartınızla tek seferde 1.250 TL ve üzeri market harcaması yaptığınızda 80 TL indirim kazanıyorsunuz. Bu fırsattan toplamda 5 kez yararlanarak, 400 TL’ye kadar indirim elde edebilirsiniz.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Bu avantajlı fırsattan yararlanmak için çok basit bir adım yeterli:

✅ Telefonunuzdan MARKET yazıp 8444’e SMS göndererek kampanyaya katılabilirsiniz.

✅ Alternatif olarak, Odea mobil uygulaması üzerinden de katılım sağlayabilirsiniz.

✅ Katılım işlemini tamamladıktan sonra, kampanya süresi içinde yapacağınız market alışverişleri otomatik olarak kampanyaya dahil edilir.

Kazandığınız İndirim Ne Zaman Yansır?

Odeabank’ın sunduğu bu kampanya dahilinde kazandığınız toplam indirim 3 Şubat 2025 tarihinde kredi kartınıza yüklenecektir.

Kampanyaya Dair Önemli Detaylar

📌 Kampanya 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerlidir.

📌 Sadece market sektörüne ait harcamalar kampanyaya dahil edilmektedir.

📌 Kampanyadan yalnızca asıl kart sahipleri faydalanabilir. Ek kartlar ve sanal

kartlar kampanya kapsamında değildir.

📌 Kampanyaya e-ticaret, mail order ve telefonla yapılan market harcamaları da dahildir.

📌 Bir müşteri kampanya boyunca en fazla 400 TL indirim kazanabilir.

📌 İndirimlerin kredi kartına yüklenebilmesi için 3 Şubat 2025 tarihinde kartınızın açık olması gerekmektedir.

Kaynak:
🔗 Odeabank Resmi Sitesi

ÇOK OKUNAN HABERLER
Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri
Kızıl Goncalar dizisi komple değişti; O böyle veda etti Kızıl Goncalar dizisi komple değişti; O böyle veda etti
Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel sahibi kim? Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel sahibi kim?
Uzak Şehir dizisinde şok; O isim ayrıldı! İzleyenler o sahneyi konuşuyor Uzak Şehir dizisinde şok; O isim ayrıldı! İzleyenler o sahneyi konuşuyor
Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak
10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı! 10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!
SON HABERLER
Onlardan uzak durun; Enerjinizi yok eden yiyecekler Onlardan uzak durun; Enerjinizi yok eden yiyecekler
Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak
Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri
BİM'de tuvalet kağıdı indirimi; Kapış kapış gider! Bim 21 Ocak aktüel kataloğu BİM'de tuvalet kağıdı indirimi; Kapış kapış gider! Bim 21 Ocak aktüel kataloğu
10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı! 10 kişinin öldüğü otelin 1 günlük fiyatı dudak uçuklattı!
Facia geliyorum demiş; Bolu Grand Kartal Otel Google yorumları korkunç Facia geliyorum demiş; Bolu Grand Kartal Otel Google yorumları korkunç
Kızılcık Şerbeti'nde büyük ifşa; Herkes şaşkına döndü Kızılcık Şerbeti'nde büyük ifşa; Herkes şaşkına döndü
İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak... İstanbul'a kar yağacak mı? Fena geliyor, tarih verildi! Kar ve sağanak...