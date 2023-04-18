Maaşlara zam geldi! Seçim öncesine çekildi, yarın zamlı ödenecek

Maaş zammı son dakika haberi verildi. Güzel haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. O kişilerin maaşlarına zam yapıldı artık asgari ücret seviyesinde ödenecek. Zamlı maaşlarını ödeme tarihleri de açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Nisan ayından itibaren bayram öncesi hesaplara zamlı Ödeme yapacak. Peki maaş zammı kimlere geldi? Kimlerin maaşları değişti?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından O kişilere maaş zammı müjdesi geldi. Seçim öncesi bombaları peş peşe patlatan bakanlık, Gaziler, güvenlik korucuları ve emekli güvenlik korucuları için müjdeyi verdi. Artık bu kişilerin maaşları asgari ücret seviyesinde ödenecek. Güvenlik koruyucusu emekli maaşlarına ise en düşük emekli maaşı ayarı çekildi. Zamlı maaş ödemelerinin tarihleri de verildi. Nisan ayı maaş ödeme tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. Üstelik gaziler ve güvenlik korucuları bayram ikramiyesi dağılacak. Zamlı maaş ödeme tarihleri ve son dakika maaş zammı gelişmeleri haberimizde…

MAAŞLARA ZAM MÜJDESİ VERİLDİ

14 Mayıs seçimlerine doğru adım adım ilerlerken peş peşe zam haberleri de gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, birçok vatandaşa zam müjdesi verdi. Alınan yeni zam kararı ile beraber Gaziler, İstiklal nişanı sahipleri, TBMM 1 dönem üyeleri 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren Zamlı maaş almaya başlayacak. Ayrıca güvenlik korucularının da maaşlarına zam yapıldı. Artık gaziler ve güvenlik korucuları asgari ücret üzerinden Maaş almaya başlayacak. Üstelik bundan sonraki asgari ücret artışları gazilerin ve güvenlik korucularının maaşlarını da etkileyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı zamlı maaş ödeme tarihlerini de duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre zamlı Maaşlar nisan ayı itibariyle hesaplara yatacak. Bayram öncesi zamlı maaş ödemeleri verilecek.

GÜVENLİK KORUCUSU EMEKLİSİ MAAŞLARINA DA ZAM GELDİ

Seçim öncesi bir zam müjdesi de güvenlik korucusu emeklisi için geldi. En düşük emekli maaşına geçtiğimiz günlerde yapılan zam sonrası güvenlik korucusu emekli maaşlarında da artış yapıldı. Yapılan bu artışla birlikte güvenlik korucusu emeklilerinin en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükselmiş oldu. Bu ödemelerde yine zamlı olarak Ramazan Bayramı öncesinde hak sahibi olan kişilerin hesaplarına geçecek. Ayrıca güvenlik korucularına güvenlik korucusu emeklilerine ve gazilere de bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.