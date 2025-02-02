Maaşlara yüzde 63.85 Zam Yapılacağı Duyuruldu! Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edebilirsiniz

2025 yılı kapsamında belediye maaş zamları en merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle iş sözleşmelerinin yenilenmesi ile beraber çalışan vatandaşlar 2025 yılı itibarıyla ne kadar maaş alacaklarını araştırmaya başladı. İş sözleşmeleri tek tek yenilenirken müjdeli haber, şubat ayı içerisinde Gelibolu Belediyesi tarafından verildi. Gelibolu Belediyesi, çalışanlarına %63.85 oranında zam yaparak en düşük maaş miktarını açıkladı.

Geçen sene 26.000 TL olarak belirlenen en düşük maaş %63.85 zam oranıyla ne kadar yükseldi? İşte Gelibolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın detayları…

Çalışan Maaşları İki Katının Üstünde Zamlandı

2025 Ocak ayı itibarıyla belediye kapsamında iş sözleşmeleri yenilenmeye başlandı. Pek çok belediyeden peş peşe haberler verilirken bu defa müjdeli haber Gelibolu Belediyesi tarafından çalışanlarıyla paylaşıldı. Geçtiğimiz sene en düşük maaş 26.000 TL olarak belirlenen Gelibolu Belediyesi’nde bu defa yapılan maaşlar iki katının da üstüne çıktı. Güncel olarak en düşük maaş 42.600 TL olarak belirlendi. Şubat ayında bir hayli yakından takip edilen asgari ücret emekli ve memur maaş zamlarına ek olarak belediye zamları da merak uyandıran detaylar arasında. Belediye personelleri güncel olarak şubat ayında zamlı maaşlarını alacakken kimi belediyede henüz maaş zam oranları belli olmadı.

Sendika İle Anlaşmaya Varıldı

Gelibolu Belediye Başkanı olan Ali Kemal Soyak, Ocak-Şubat 2025 tarihi itibarıyla iş sözleşmesini yenilediğini paylaştı. Gelibolu Belediyesi ile Hak-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında Belediye personellerinin en düşük maaşı 26.000 TL’den %63.85 oranında zam ile 42.600 TL’ye yükseldi.

Belediye Başkanı Ali Kemal Soyak zam müjdesini paylaşırken ilk etapta, “Hak, ilk önce ekmek, ilk önce aş, ilk önce eve bir tutam ekmek getirebilme sevdasıdır.” şeklinde konuşmasına başladı. Ayakta kalmak zorunda olduklarını paylaşan başkan, Gelibolu Belediyesi’nin değişmek ve güzelleşmek zorunda olduğunu da konuşmasına ekledi. Ekmeğin en yüce değerlerden birisi olduğunu paylaşırken, “Yeni maaş zammı hayırlı olsun.” şeklinde de konuşmasını tamamladı.

Zamlı Maaşlar Ne Zaman Alınacak?

Özel sektör çalışanlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de zamlı maaşları ne zaman alacakları oldu. Firmadan firmaya göre değişen sorunun cevabında genellikle pek çok özel sektör çalışanı şubat ayı içerisinde zamlı olarak maaşını alabilecek. Ocak ayında asgari ücret üzerinden ödeme sağlayacak olan şirketler şubat ayı içerisinde ise zamlı maaşları duyurarak ocak ayı farkıyla beraber zamlı ödemeleri şubat maaşına yansıtacak. Bunun yanı sıra belediye çalışanlarına yönelik çalışmalar da sendikalarla işlemeye devam ediyor. Belediye başkanları sendikalarla anlaşmaya vardıkları noktada güncel ödemeleri paylaşıyor.