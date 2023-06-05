Maaşlara yüzde 45 zam! Memur ve memur emeklisi zammı açıklandı

TBMM’den onay çıktı. 6 milyon memur ve memur emeklisine %45 enflasyon zammı müjdesi geldi. Üstelik Sadece bu kadar değil aynı zamanda memur ve memur emeklisine ek olarak 5.000 TL'de seyyanen zam geliyor. En düşük memur maaşı ise Temmuz ayından itibaren 22.000 TL'ye yükseliyor. Şimdi milyonların gözü kulağı yeni ekonomi bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasından. Bakan Şimşek memur ve emekli için Son kararı verecek. İşte memur ve memur emeklisi maaş zammı son dakika gelişmeleri…

TBMM’DEN ONAY ÇIKTI

TBMM, 6 milyon kamu çalışanı ve emeklisine %45 enflasyon zammı ve ek olarak 5000 TL zam yapılmasını onayladı! Önümüzdeki günlerde belirlenecek enflasyon verileri sonrasında, %45 oranında bir enflasyon zammı ve ek olarak 5000 TL seyyanen zam yapılacağı duyuruldu.

Bu karar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanması ve yeni meclisin yemin töreninin ardından ve yeni kabine kurulduktan sonra alındı. Hem asgari ücretle ilgili zam beklentileri hem de 6 milyon kamu çalışanı ve emekliye yönelik maaş artışı, vatandaşların gündemindeki konular arasında yer alıyor.

Son dönemde kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarında yapılacak artışla ilgili çeşitli tahminler ve açıklamalar bulunuyor. Önemli bir tahmin ise %45 oranında bir zam ve ek olarak 5000 TL seyyanen zammın olacağı yönünde.

Ekonomi uzmanlarının, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olan artışlarla ilgili önemli tahminleri var. Özellikle, kamu işçilerine yapılan zam oranı, kamu çalışanları ve emeklilerin maaş zammı için belirleyici olacak.

ZAM ORANI EN AZ YÜZDE 45 OLACAK

Kamu çalışanları ve emeklilere yönelik %45 enflasyon ve refah payı zamının yanı sıra, ek olarak 5000 TL seyyanen zam planlanıyor. Sendikalar, hükümetle bu konuda görüşmelere başladı. Sendikalar, kamu çalışanları ve emeklilere verilen zam oranlarının yeterli olmadığını düşünüyor ve seyyanen zam konusunda ısrar ediyor. Bu, toplu sözleşme görüşmelerinden önce kesinlikle gündeme getirilecek bir konu.

Temmuz ayında, kamu çalışanları ve emeklilere hem %45 enflasyon ve refah payı zammı hem de 5000 TL seyyanen zam uygulanması bekleniyor. Son kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Öte yandan, emeklilere ve kamu çalışanlarına bir başka müjde daha var. Ocak ayında yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi genişletiliyor ve artık tüm memurları kapsayacak.

Bu düzenleme sayesinde, her kademede bulunan her memur 3600 kapsamına dahil edilecek ve bu durum maaş artışına yol açacak. Beklenen maaş artışı ise en az 2115 TL olacak. Bu durumda, temmuz ayında kamu çalışanları ve emeklilere üçlü bir zam bekliyor: enflasyon ve refah payı zammı, seyyanen zam ve 3600 ek gösterge düzenlemesi ile maaş artışı.

Bu önemli karar, yeni meclisin yemin töreninin tamamlanmasının ardından alındı. Artık tüm Türkiye, maaş zamlarını bekliyor. Hem asgari ücretle ilgili düzenlemeler, hem de 6 milyon kamu çalışanı ve emeklinin maaş zammı gündemde.

Enflasyon Zammı ve Seyyanen Zam Tahminleri

Ekonominin gözde uzmanlarından gelen tahminler, memur ve emeklilere yönelik %45 oranında bir zam ve ek olarak 5000 TL seyyanen zamın olacağı yönünde. Bu tahminler, kamu işçilerine yapılan zam oranının memur ve emeklilerin maaş zammı için belirleyici olduğunu gösteriyor.