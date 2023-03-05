Maaşını taşıyan emeklilere 100.000 TL veriyor! Nakit ihtiyacınız varsa maaşları taşımanın en uygun adresi!

Emeklilere 100.000 TL’ye kadar kredi kullandıracak PTT ve Ziraat Bankası’na maaşınızı taşımanız yeterli. Şartları uyan kişilere 100.000 TL ihtiyaç kredisi anında yatıyor. Banka üzerinden işlemlerinizi yaparak 100.000 TL’yi almak için PTT veya Ziraat Bankası’na yapılacak başvurularda kredi notu önem taşıyor.



PTT ve Ziraat Bankası emekli kredisi



Maaşınızı taşımak için Ziraat Bankası ya da PTT’ye başvurduktan sonra kredi başvurusunu kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektesiniz. Maaş müşterisi olmak için yeni kimlik kartı ile başvuru yapmanız yeterlidir. Kendinize en yakın şubeye giderek işlemleri 10 dakikada halledebilirsiniz. Maaşınızı taşır taşımaz başvuracağınız 100.000 TL kredi aynı gün hesabınızda olur ve hemen kullanabilirsiniz.



Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 5 dakikada nakit problemini çözebilmektedir. Onaylanan 100.000 TL krediniz için bireysel müşteri temsilci ile görüşebilirsiniz. Nakit ödemenizi bankadan alabilirsiniz. 100.000 TL çekme limiti ATM’lerden yapılamaz. Günlük para çekme limiti aşıldığı için hesaplar arasında transfer yapabilir, hesap üzerinden gerekli harcamalarınızı yapabilirsiniz ya da şubeden nakit olarak alabilirsiniz.



Ziraat Bankası ve PTT emekli kredisi başvurusu



PTT üzerinden yapacağınız başvurular SMS ile gerçekleştirilebilmektedir. “PTT, T.C. kimlik numarası” yazılarak 3050 numarasına atacağınız SMS ile hızlı şekilde Aktif Bank emekli kredisi başvurunuzu 100.000 TL’ye kadar gerçekleştirebilmektesiniz.



Her iki banka üzerinden yapılacak başvurularda emekli maaşının bankaya taşınması gerekmektedir. Emekli maaşınızın o bankada olmasına ek olarak kredi notunuz ne kadar yüksekse kredinizde o kadar yüksek şekilde hesabınıza yatabilmektedir.