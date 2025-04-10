Maaşını Garanti BBVA, DenizBank ve QNB'den alan emekliler yaşadı

Hem genç hem de emekli müşterilere yönelik sundukları cazip nakit promosyon avantajlarıyla öne çıkan Garanti BBVA, DenizBank ve QNB’nin kampanya detayları aşağıda yer alıyor.

Garanti BBVA – Maaşını Taşı, 15.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kazan

Garanti BBVA, maaşını bankaya taşıyan müşterilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. Banka, bu promosyonla müşterilerinin finansal yönetimlerini kolaylaştırırken, güven ve uzmanlık temelli hizmet anlayışını ön planda tutuyor.



DenizBank – Emeklilere Özel, 20.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon ve Birçok Ayrıcalık

DenizBank, maaşını bankaya taşıyan müşteriler için genel bir promosyon kampanyası uygulamanın yanı sıra, özellikle emeklilere yönelik 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatları sunuyor. Emeklilere sağladığı sayısız ayrıcalık, bankanın deneyim ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde hizmet verdiğinin bir göstergesidir.



QNB – Maaşını Taşı, 15.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon ve Emekliye Ek İndirim Avantajı

QNB, maaşını bankaya taşıyan müşterilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra, emekli kredi kartı kapsamında yıllık 1.200 TL indirim fırsatıyla toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü sunuyor. Bu kampanya, QNB’nin hem genç hem de emeklilere yönelik sağlam ve güvenilir finansal çözümler üretme vizyonunun bir parçasıdır.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi