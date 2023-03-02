Maaşı yetiremeyenlere müjde! Akbank başvurana saniyeler içinde 1.557 TL ödeme yapıyor!

Vatandaşların ekonomik olarak büyük sorun yaşadığı şu günlerde bankalar çeşitli kampanyalarla uygun koşullarda geri ödenecek nakit ihtiyaçlarını anında karşılıyor. Ancak bunun yanı sıra Akbank, çok farklı bir kampanya ile geldi. Akbank, başvuran kişilere 1.557 TL net ödeme yapacağını açıkladı. İşte o ödemenin detayları...



Maddi anlamdaki büyük sıkıntıları olan vatandaşların da faydalanabileceği çeşitli kampanyalar ile bankalar birçok olanak sağlıyor. Özellikle vatandaşların enflasyon kaynaklı alım gücünün düştüğü son 1 yıldır bankalar çeşitli kredilerle de destek sağlıyor. Akbank ise farklı bir kampanya ile müşterilerine başvurmaları halinde 1.557 TL ödeme yapıyor. Bunun yanı sıra birçok vatandaşın faydalanabileceği taşıt kredisi, konut kredisi, sağlık ve eğitim için çeşitli ihtiyaç kredileri de veriliyor. Ayrıca vatandaşların dikkat ettiği faiz ve vade konusunda ise oldukça uygun kampanyalar da yapılıyor. Peki, maaşı yetmeyen kişiler Akbank’a yapacağı başvuru ile nasıl 1.557 TL net ödeme alabilir?



Akbank 1.557 TL ödeme detayları



Vatandaşların düşük gelirli olsa da faydalanabileceği bir kampanya yaptığını duyuran Akbank, maaşını yetiremeyenlerin yüzünü güldürdü. Geçim derdine düşen vatandaşlar için verilecek bu destek ödemesi bir miktarda olsa cepleri rahatlatarak ay sonunu getiremeyenlere yardımcı olacak.



Akbank’ın Yönetim Kurulu’ndan gelen açıklamada Olağan Genel Kurul bu ödemelerin 30 Mart tarihinden itibaren başlayacağını duyurdu. Verilen kararın detaylarında ise elde edilen kar payının vatandaşlarla paylaşılması kararının alındığı açıklandı. Akbank ödenmiş sermayenin 8 milyar 996 milyon TL’sini yani yüzde 173’ünü vatandaşlarla paylaşacağını belirtti. Detayları resmi internet adresinden verdi.



Başvuru yapan vatandaşlar için ekstra bir rahatlık sağlayacak olan ödemeler için Akbank’a ulaşarak detaylı bilgi almak da mümkün.