Maaşı olan her emekliye 12.000 TL! SGK kolu ayrımı yapılmayacak

Emekli promosyonlarında dikkat çekici bir fırsat sunan İş Bankası’nın 2024 yılı ödemeleri şu şekilde:

10.000 TL’ye kadar emekli maaşları için: 5.000 TL

10.000 TL – 15.000 TL arası emekli maaşları için: 8.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL arası emekli maaşları için: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri emekli maaşları için: 12.000 TL

VEZİR KÖPRÜ İLÇESİ TOPLANTISINDA LİDER İŞ BANKASI



Vezirköprü ilçesinde düzenlenen tanıtım toplantısında İş Bankası 54 bin TL’lik dikkat çekici teklifle öne çıktı. Etkinliğe Denizbank ve Yapı Kredi de katıldı ancak İş Bankası en anlamlı teklifte bulundu.