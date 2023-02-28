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Maaşı en az 5500 TL olan emekliye tek seferlik 7000 TL ek ödeme yapılacak

Mart ayı emekli promosyon kampanyaları başlıyor. Bankalardan peş peşe açıklamalar ve duyurular geliyor. Bu defa haber 5.500 TL ve üstte emekli maaşı alanlar için.

Maaşı en az 5500 TL olan emekliye tek seferlik 7000 TL ek ödeme yapılacak

Bankalar, SSK BAĞ-KUR ya da emekli sandığı emeklisi vatandaşlar için mart ayı promosyon ücretlerini açıklamaya başladı. 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olacak yeni promosyon rakamları duyurulurken Akbank'tan da yeni açıklama geldi. Türkiye'nin en köklü özel bankalarından biri olan Akbank, başvuru yapan ve maaşını taşıyan emekliye binlerce liralık nakit promosyon sunacak. Akbank mart ayı emekli promosyon ücretleri ile ilgili duyuru Bugün yapıldı.

Akbank'ta 1 Mart 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli yeni promosyon ücretlerini duyan emekli hemen maaşını taşıyacak. banka sadece bir sözünüz karşılığında binlerce liralık promosyon ödemesi yapacak. Üstelik Akbank'a maaş taşımakta çok kolay. banka şubesine bile gitmeye gerek olmadan sadece e-devlet üzerinden ya da Akbank'ın dijital bankacılık hizmetleri aracılığı ile maaşınızı taşıyıp promosyon alabilirsiniz. Peki Akbank mart ayı emekli promosyon ücretleri ne kadar? Akbank emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINIR?

Emekli maaşı alan herkes seçtikleri bankaya maaşını taşıyarak promosyon ücreti alabiliyor. Akbank'ın promosyon kampanyasından faydalanmak için emekli maaşını taşımak isteyenlere duyuru yapıldı. maaşınızı taşımak için e-devlet girişi yaparak buradan emekli maaşı bölümüne girip banka değişikliği yapabilirsiniz. Banka değişikliği yaparken Akbank'ı seçmeniz gerekmektedir. Ya da daha önce Akbank üzerinden hesap açtırdıysanız dijital bankacılık hizmetleri üzerinden de emekli maaşınızı Akbank'a taşımanız mümkündür. Akbank’a maaş taşımak için diğer bir yöntem ise en yakın banka şubesine T.C kimlik kartınızla giderek başvuru yapmak. Sadece dakikalar içinde maaş taşıma işleminiz gerçekleşecektir.

KİMLER AKBANK'TAN EMEKLİ PROMOSYONU ALABİLİR?

Akbank'tan Emekli promosyonu alabilmek için SSK BAĞ-KUR ya da memur emeklisi olmak yeterlidir. 5500 TL ve üstü maaş alan tüm emekliler Akbank'tan promosyon ödemesi alabiliyor. Ayrıca emeklilerin hak sahibi olan yani dul ve yetim aylığı alan kişiler de yine maaşlarını 3 yıllığına Akbank'a taşıyarak emekli promosyonu alabiliyor. Tüm emekliler için taahhüt süresi 3 yıldır.

AKBANK 2023 MART AYI GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ

Peki Akbank 2023 güncel emekli promosyon ücretleri ne kadar? Akbank ne kadar promosyon veriyor? Bankadan bugün yapılan açıklamada 1 Mart 2023 ile 31 Mart 2023 tarihi arasında ödenecek olan emekli promosyonları maaş aralığına göre şu şekilde belirtildi:

Maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emekliler 4200 TL

Maaşı 7.500 TL'ye kadar olan emekliler 4.850 TL

Maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emekliler 6.250 TL

Maaşı 10.000 TL ve üstü olan emekliler 7000 TL promosyon alabilir.

Akbank'a maaşınızı taşımanız halinde 3 gün içinde promosyon fırsatlarından faydalanabilirsiniz.

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