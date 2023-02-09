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Maaşı 5500 TL ve üstü olan tüm emeklilere müjde! İstisnasız herkese nakit 7000 TL karşılıksız ve geri ödemesiz verilecek

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi fark etmiyor. İstisnasız herkese karşılıksız ve geri ödemesiz nakit verilecek. 5500 TL ve üstü emekli maaşı almak yeterli.

Maaşı 5500 TL ve üstü olan tüm emeklilere müjde! İstisnasız herkese nakit 7000 TL karşılıksız ve geri ödemesiz verilecek

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika duyurusu geldi. SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi olmak fark etmiyor. 5500 TL ve üstü emekli maaşı alan herkes için geçerli ödeme yapılacak. Bankalar resmen birbiriyle yarışıyor. Vakit kaybetmeden başvuru yapanlara Yapı Kredi'den 7.000 TL'ye Varan ödeme yapılacak. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2023 olarak duyuruldu.

Emekliler için yeni bir promosyon fırsatı daha duyuruldu. Yapı Kredi Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre 28 Şubat tarihine kadar başvuru yapan tüm emeklilere karşılıksız ve geri ödemesiz nakit para desteği sağlanacak. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi fark etmeden istisnasız ödeme yapılacak. Tek şart maaşınızı bu bankaya taşımak. Hemen işlemlerinizi yaparak anında ATM'den 7000 TL nakit destek ödemesi olabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ücretleri ile ilgili detaylar haberimizde…

YAPI KREDİ BANKASI NE KADAR PROMOSYON ÖDÜYOR?

Yapı Kredi Bankası emekli maaşına göre promosyon ödemesi yapıyor. Maaşı 5500 TL ile 7.500 TL arasında olanlar 4.900 TL Maaş promosyonu alıyor. 7500 TL ile 9.9999 TL arasında maaş alan emeklilere 6.300 TL promosyon ödemesi yapılıyor. 10.000 TL üstü maaş alan emekliler ise bankadan 7.000 TL'ye Varan promosyon fırsatı elde ediyor.

BAŞVURU DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapı Kredi promosyon ödemesinden faydalanmak isteyen emekliler için başvuru detayları da ortaya çıktı. SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi fark etmeden emekli maaşı alan tüm emekliler için aynı koşullar geçerli. Maaşınızı 28 Şubat tarihine kadar Yapı Kredi Bankası'na taşımanız durumunda sadece bir imza karşılığından maaş promosyonu alabileceksiniz. 3 yıl maaş taahhüdü veren tüm emekliler ödemeden faydalanacak.

Ayrıca Yapı Kredi ile taahhüt sözleşmesi imzalayan emeklileri farklı avantajlarda bekliyor. Öncelikle bankaya maaşını taşıyarak emekli promosyonu almak isteyenler havale ve EFT işlemlerini ücretsiz yapacak. Bunun yanı sıra Yapı Kredi Bankası emeklilere düşük faizli binlerce liralık kredi desteği de sağlıyor. Siz de Yapı Kredi müşterisi olma şansını kaçırmayın hem düşük faizli kredi hem de yüksek promosyon fırsatlarını anında değerlendirin.

3 GÜN İÇİNDE ÖDENİYOR

Yapı Kredi emekli promosyon ödemesi 3 gün içinde bankaya yatıyor. emekliler hesaplarını açtırdıktan sonra promosyon ödemelerini yeni hesap numaraları üzerinden ATM'den ya da banka şubelerinden alabiliyor.

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