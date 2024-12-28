Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel'in açıklamalarına göre, piyasada %46 oranında bir enflasyon beklentisi var. Bu gerçekleşirse, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %17,05 oranında zam yapılması muhtemel. Bu açıklama emekliler için umut ışığı yakarken, hükümetin de maaş artışları konusunda ek adımlar atması bekleniyor.

Enflasyon Rakamları Maaş Zamlarını Belirleyecek

TÜİK, 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarını açıklayacak ve bu, emekli maaş zamlarını doğrudan etkileyecek. Doç. Dr. Yüksel, Merkez Bankası'nın %44'lük enflasyon beklentisi ile piyasanın %46'lık tahmini arasında hesaplama yaptıklarını belirtti. Piyasa beklentisi gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emeklileri %17,05, memur emeklileri ise %12,80 oranında zam alacak. Emekliler bu verilerle maaşlarına yapılacak artışı netleştirecek ve bütçe planlamalarını buna göre şekillendirecek.

Refah Payı ve Taban Maaş Artışı Umudu

AK Parti çevrelerinde, emeklilere %8 oranında refah payı verilmesi gündemde. Bu düzenleme, emeklilerin alım gücünü artırmayı ve enflasyonun etkilerini azaltmayı hedefliyor. Doç. Dr. Yüksel, "kök maaş" ve "taban maaş" ayrımının önemine dikkat çekerek, en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye çıkarılabileceği beklentisini dile getirdi. Refah payı ve taban maaş artışı, emeklilerin ekonomik refah düzeyini yükseltebilir. Ayrıca, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda yeni projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Emekliler 3 Ocak'ı Merakla Bekliyor

Milyonlarca emekli, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarını ve hükümetin zamlarla ilgili duyurusunu sabırsızlıkla bekliyor. Açıklamalar sonrasında maaş zamlarının netleşmesi ve olası bir destek paketinin açıklanması öngörülüyor. Emekliler, maaş artışlarının yaşam standartlarını iyileştirmesini umut ediyor. Ekonomik refahın yanı sıra, emeklilerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayacak projelerin de devreye alınması toplumsal huzur için büyük önem taşıyor.

Kaynak: İHA, Gazeteoku.com