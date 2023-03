Maaş gibi yardım parası! Her ay 4336 TL ödeme PTT’den veriliyor

Yardıma muhtaç, bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi kişilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu yardım ödemeleri aralıksız olarak devam ediyor. Başvuru sahipleri maaş gibi her ay bakanlıktan yardım ödemesi alabiliyor. Bu yardımın miktarı Her 6 ayda bir artıyor. Ocak ayında yapılan zamla birlikte hesaplara geçen yardım miktarı 4336 TL'ye yükseldi. Her haneden bir kişi başvuru yaparak yardım ödemesinden faydalanabiliyor. İhtiyacınız varsa düşünmeden e-devlet'ten başvuru formunu doldurun yardım ödemesinden siz de yararlanın.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirdi ve ihtiyaç sahibi kişilere sunulan sosyal yardım fırsatları aralıksız olarak 2023 yılında da sürüyor. Yardıma ve bakıma muhtaç kişilere bakan yakınlarına verilen sosyal yardım ödemelerinden biri de evde bakım maaşı. Her 6 ayda bir enflasyon ve memur maaş kat sayısı oranında zam yapılan evde bakım maaşı 2023 yılı için 4336 TL olarak hesaplara aktarılıyor. Evde bakım maaşı zamlı tutarı Şubat ayından itibaren ödenmeye başlandı. Peki, kimler evde bakım maaşı alabilir? 2023 evde bakım maaşı kaç TL? Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİYOR?

Evde bakım maaşı başvuru şartları son dönemlerde ki ekonomik koşullar nedeniyle en çok araştırılan başlıklardan Biri haline dönüştü. Evde bakıma muhtaç hasta yaşlı ve Ağır engelli kişilere bakan yakınlarına verilen evde bakım maaşı, aynı zamanda hane gelirine göre bağlanıyor. Hane içinde yaşayan kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması halinde devlet evde bakım parası veriyor. Evde bakım maaşı alabilmek için aynı zamanda bakıma muhtaç kişinin tam teşekküllü hastaneden alınmış bir sağlık raporunun da teslim edilmesi gerekiyor.

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu zamlı evde bakım maaşı kaç TL gibi soruların yanında merak ediliyor. Bu yıl hak sahiplerine ödenecek olan evde bakım maaşı Ocak ayında yapılan zamla birlikte 4336 TL'ye yükseldi. Yani başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler aylık olarak bu rakamı alabilecek. Ayrıca evde bakım maaşı ödemelerine ek olarak engelli maaşı almak da Mümkün olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım maaşı başvurusu e-devlet üzerinden rahatça yapılabiliyor. TC Kimlik No ve şifre ile e-devlet girişi yaptıktan sonra sosyal ve ekonomik destek ödemesi yazarak evde bakım maaşı başvuru ekranına ulaşabilirsiniz. Burada sizden istenen bilgileri tam ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Ayrıca yaşadığınız il ya da ilçe merkezinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları üzerinden de evde bakım maaşı başvurusu yapmak mümkündür.