Liste yayınlandı! E-Devlet'ten hemen bakın, bu listede olanlara 15 Mart’ta 4336 TL nakit yardım var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzun zamandan beri devam eden ekonomik krizle boğuşan ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım imkanı sunuyor. Bakanlıktan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere her ayın sağlanan düzenli destek ödemeleri bulunuyor. Birçok farklı sosyal yardım kalemiyle vatandaşın imdadına yetişen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı ile de milyonlarca kişiye destek oluyor. Aile Bakanlığı bu yardım ödemesini her ay düzenli olarak yapıyor Ve üstelik Tek seferlik Bir başvuru yeterli oluyor.

Mart ayı itibarıyla evde bakım maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara geçmeye devam edecek. Bu ödemeden faydalanacak olan vatandaşlar ödeme tarihlerini ve şartları merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatıyor? Kimler evde bakım maaşı alabilir? Aile Bakanlığı evde bakım maaşı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Evde bakım maaşı mart ayı ödeme takvimi ve detaylar haberimizde…

BU AY ZAMLI OLARAK HESAPLARA GEÇECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan kişilere sağlanan sosyal yardım ödemelerinden biri de evde bakım maaşı. Her 6 ayda bir memur maaş katsayısı oranında artan evde bakım maaşı 2023 yılında %30 oranında zamlanmıştı. Evde bakım maaşı Mart ayında zamlı olarak hesaplara yatacak. Geçtiğimiz yıl 3336 TL olarak ödenen evde bakım maaşı Bu yıl ise 4336 TL olarak ödeniyor. Evde bakım parası ödemesi ilk kez Bu ay zamlı olarak hesaplara yatacak ve Temmuz ayına kadar bu tutar üzerinden ödenmeye devam edecek.

MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Evde bakım maaşı mart ayı ödemeleri ne zaman yatacak sorusunun yanıtı da hak sahipleri tarafından meraklı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre evde bakım maaşı ödeme takvimi belli oldu. 15 Mart tarihinden itibaren evde bakım parası ödemeleri başlayacak. Evde bakım maaşı yatan iller listesi her gün bakanlık tarafından yayınlanacak ve ödemeler 31 Mart tarihine kadar sürecek.

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

Evde bakım maaşı, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli kişilere değil evde bakıma muhtaç hasta yaşlı ve engelli yakınına bakan kişilere veriliyor. Evde bakım maaşı alabilmek için hasta ya da engelli kişinin sağlık raporuna ek olarak hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması şartı aranıyor. Bu şartları yerine getirenler başvuru yaparak düzenli şekilde evde bakım parası alabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım parası başvurusu yapmak isteyen vatandaşların T.C kimlik no ve şifreleri ile e-devlet girişi yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında bulunan sosyal yardım ve destek ödemeleri bölümüne tıklamaları gerekiyor. Bu bölümde bulunan başvuru formunu doldurmanız yeterli oluyor. Yine T.C kimlik kartı ve istenen evraklarla birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına giderek de başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Evde bakım maaşı muhtaçlık durumu devam ettiği sürece ödeniyor ve yeniden başvuru yapmak gerekmiyor. Aile Bakanlığı hak sahiplerine her ay otomatik olarak ödeme yapıyor.