Liste yayınlandı: Adı Soyadı olana 4336 TL devlet desteği yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sabah müjdesi geldi. Yeni ödeme listesi yayınlandı. Adı soyadı Bu listede olanlara 4336 TL nakdi yardım ödemesi veriliyor. Devlet yardımı almak isteyenler hemen hesaplarını kontrol etsin. Aile Bakanlığı ödemeleri PTT'den yapıyor. TC kimlik NO'ya göre ödemeler başladı. Fırsatı kaçırmayın hesabınızda paranızı unutmayın.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 28 Mart 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı. Listede adı soyadı olanlara tam 4.336 TL ödeme yapıldı. Zamlı evde bakım maaşı mart ayı ödemeleri hesaplara geçti. T.C kimlik NO'ya göre hemen listeden adınızı soyadınızı kontrol edebilirsiniz. Ödemeler Ziraat Bankası hesaplarına ve PTT'ye yatıyor. Ziraat Bankası bankamatik kartınızla ödeme alabileceğiniz gibi T.C kimlik kartınızla birlikte PTT şubelerine giderek de ödemenizi alabilirsiniz. Evde bakım maaşı mart ayı ödemeleri ile ilgili merak edilenler haberimizde...

EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ağır engelli hasta ya da yaşlı yakınlarına bakan kişilere her ay düzenli olarak evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor. Evde bakım parası almak için hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması ve engelli kişinin sağlık raporu gerekiyor. Bu şartları sağlayanlar başvuru işlemlerini e-devlet'ten yapabileceği gibi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından da fiziksel olarak yapabiliyor. E-devletten başvuru yapmak isteyenler T.C kimlik no ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama butonuna evde bakım maaşı başvurusu yazmaları yeterli oluyor. Burada bulunan formu doldurup onaya göndermek mümkün.

28 MART 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ YAYINLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu sabah saatlerinde 28 Mart 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı. Evde bakıma muhtaç yakınlarına bakan kişilere verilen evde bakım maaşı mart ayı ödemeleri hesaplara geçmeye devam ediyor. Listede kendi yaşadığı il olanlar ödemelerini PTT'den ya da Ziraat Bankası hesaplarından alabiliyor. PTT'den Ödeme alanların T.C kimlik kartları ile birlikte şubelere gitmesi gerekiyor. Ziraat Bankası'ndan ödeme alanlar ise bankamatik kartları ile birlikte ATM'den paralarını çekebilir.

2023 ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan devlet desteği ödemeleri 2023 yılında arttı. Evde bakım maaşı ödemesi de her yıl olduğu gibi memur maaş katsayısına göre zamlı olarak hesaplara geçiyor. 2023 yılı yeni zamlı evde bakım maaşı 4336 TL oldu. Yani %30 artış gösteren evde bakım maaşı artık hak sahiplerinin hesaplarına 4336 TL olarak ödeniyor. Evde bakım maaşı ödemesinden faydalanmak için gerekli şartları taşıyanlar her ay düzenli olarak ödeme olabiliyor. Evde bakım maaşı almak için her ay tekrar başvuru yapmaya gerek yok Tek bir sefere mahsus başvuru yapmak yeterli oluyor.