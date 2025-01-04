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Liste geldi; Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e ait enflasyon verilerini açıkladı.

Liste geldi; Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri oldu?

Verilere göre, Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürünlerin başında yumurta yer alırken, en fazla fiyat düşüşü hava yoluyla yolcu taşımacılığı sektöründe görüldü.

Fiyatı En Fazla Artan Ürünler

TÜİK'in verilerine göre, Aralık ayında tüketici fiyatları bazında en büyük fiyat artışını yaşanan ürünler şöyle sıralandı:

Yumurta: %12,17

Kahvaltılık tahıl ürünleri: %9,88

Patates: %9,33

Taze balık: %8,33

Margarin: %7,84

Fırın, ocak ve fırınlı ocak: %7,62

Diğer büyük ev aletleri (elektrikli süpürge vb.): %7,44

Çikolata ve şekerlemeler: %6,90

Kahve: %6,52

Buzdolabı ve derin dondurucu: %6,30

Bu ürünlerdeki fiyat artışları, Aralık 2024'teki en yüksek fiyat değişimlerini oluşturdu. Özellikle yumurta, günlük tüketimin önemli bir parçası olarak fiyat artışında zirveye yerleşti.

Fiyatı En Fazla Düşen Ürünler

Aynı dönemde, bazı ürünlerde de önemli fiyat düşüşleri yaşandı. Bu ürünler ve fiyat değişim oranları ise şöyle:

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı: -27,78

Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: -5,66

Çocuk ve bebek ayakkabısı: -4,5

Kadın ayakkabısı: -4,5

Erkek ayakkabısı: -3,82

Taze sebzeler (patates hariç): -2,05

Dondurma: -1,85

Taze meyveler: -1,05

Tavuk eti: -1,05

Motosikletler: -1,05

Özellikle hava yoluyla taşımacılıkta yaşanan %27,78'lik düşüş, ulaşım maliyetleri üzerinde belirgin bir etkisi olan bir gelişme oldu.

Kaynak: TÜİK
Derleme: gazeteoku.com

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