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Kuyumcular yandı bitti kül oldu; Bu altın ellerinde kaldı! Kimse almıyor

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, kuyumculuk sektöründe yurt içi ve yurt dışı dinamiklerin etkisini değerlendirdi.

Kuyumcular yandı bitti kül oldu; Bu altın ellerinde kaldı! Kimse almıyor

Altın alımlarında 2024 yılı için rekor seviyelere ulaşılacağını ifade eden Sönmez, işçilikli ürün ve mücevher satışlarında ise %30’luk bir düşüş yaşandığını vurguladı.

Altın Alımlarında 185 Bin Lira Sınırı: Belgeler Zorunlu Hale Geldi

185 bin liranın üzerindeki altın alımlarında bazı bilgilerin kuyumcularla paylaşılması gerektiğini belirten Sönmez, bu durumun zaman zaman vatandaş ve esnaf arasında tedirginliğe yol açtığını dile getirdi.

Sönmez, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yetkilileriyle fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımızdan bu alımlarda istenen belgeler konusunda kamu spotları yapılmasını talep ettik. Yeni belirlenen sınır sonrası kuyumcu dükkânlarına bilgilendirici afişler asmayı planlıyoruz."

Kuyumcular yandı bitti kül oldu Bu altın ellerinde kaldı! Kimse almıyor3

Altın Muhasebesi ve Yazar Kasa Limiti Sorunları Gündemde

Verginin kutsal olduğunu vurgulayan Sönmez, kuyumculuk sektöründe çözüm bekleyen sorunları şu şekilde sıraladı:

Altın muhasebesi sorunları: Altının fiyat değişkenliği nedeniyle muhasebeleştirme sürecinde zorluk yaşandığına dikkat çekildi.

Yazar kasa limitleri: Altın fiyatlarının sürekli yükselmesi, mevcut yazar kasa limitlerini yetersiz hale getiriyor.

Rasyonel çözümler gerekli: Sektördeki bu sorunların giderilmesi için kapsamlı çalışmalar yapılıyor.

Sönmez, bu konuları masaya yatırmak ve çözüm önerilerini tartışmak amacıyla Ankara’da geniş katılımlı bir çalıştay düzenlemek için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Kuyumcular yandı bitti kül oldu Bu altın ellerinde kaldı! Kimse almıyor3

Ankara’ya Kuyumcu Kent ve Tavsiye Fiyat Uygulaması Geliyor

2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanan projelerden bahseden Sönmez, Ankara’da bir “Kuyumcu Kent” kurulması için girişimlerde bulunduklarını ancak uygun bir arsa bulunamadığını ifade etti.

Ayrıca, vatandaşların güncel altın fiyatlarına hızlıca erişebilmesi için bir tavsiye fiyat aplikasyonu geliştirdiklerini belirtti:

"Ankara’nın her yerinden bu uygulama ile odamızın tavsiye ettiği fiyatlara ulaşabileceksiniz. İlerleyen süreçte bu uygulamayı Türkiye geneline yaymayı hedefliyoruz."

Kaynak: Ankara Kuyumcular Odası Resmi Sitesi

Derleme: Gazeteoku.com

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