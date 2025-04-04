Kuyumcular resmen açıkladı; Pazartesi günü altın satacaklar yandı

Bu kapsamda, kesme altın satışı tamamen yasaklanırken, 185 bin TL ve üzeri altın alımlarında kimlik beyanı zorunluluğu getirildi. Bayram tatili sonrası ise kredi kartıyla altın alım-satımı yoluyla yapılan limit bozdurma işlemlerine ağır yaptırımlar yolda

Kesme Altın Satışı Resmen Yasaklandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı yeni karara göre, kesme altın satışı artık tamamen yasaklandı. Bu kararın en önemli sebeplerinden biri, vergi kayıplarını önlemek ve altın ticaretini kayıt altına almak.

📌 Daha önce yürürlüğe giren düzenlemeler kapsamında:

✔ 185 bin TL’yi aşan altın alımlarında kimlik beyanı zorunluluğu getirildi.

✔ Kayıt dışı ticareti engellemek adına kuyumculara yönelik denetimler artırıldı.

Kredi Kartıyla Altın Alımına Yeni Kısıtlamalar Geliyor!

📢 Bayram tatili sonrasında kuyumculuk sektöründe yeni bir düzenleme daha yürürlüğe girecek! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkılaştırıcı para politikaları kapsamında, kredi kartıyla altın alım satımı yaparak nakit elde eden kişilere yeni kısıtlamalar getirilecek.

💳 Limit Bozdurma Nedir?

Bazı vatandaşlar, kredi kartlarıyla altın satın alıp daha sonra bu altını kuyumculara bozdurarak nakit para elde ediyordu. Bu işlem, özellikle nakit sıkıntısı çekenler ve yüksek faizli kredi çekmek istemeyenler tarafından tercih ediliyordu. Ancak bu yöntem Maliye Bakanlığı tarafından usulsüz bir işlem olarak değerlendirildi ve yeni düzenlemeyle sıkı denetim altına alınacak.

📢 Yeni kısıtlamalar kapsamında:

✔ Kredi kartıyla altın alımına belirli limitler getirilecek.

✔ Kartla yapılan işlemlerin amacı dışında kullanılmasının önüne geçilecek.

✔ Bankalar ve kuyumcular, bu işlemleri daha sıkı denetleyecek.

Limit Bozdurma İşlemine Ağır Cezalar Geliyor!

Maliye Bakanlığı, kredi kartı üzerinden yapılan limit bozdurma işlemlerine karşı sert tedbirler alıyor. Bu yöntemi kullanan kuyumcular, yasalara aykırı hareket ettikleri için ağır para cezaları ile karşı karşıya kalacaklar.

⚠ Bakanlık yetkilileri şu uyarıları yaptı:

🔹 Kredi kartı limit bozdurma işlemleri yasal değil ve ciddi yaptırımlarla karşılaşılabilir.

🔹 Kuyumcuların bu yöntemi sürdürmesi halinde ağır para cezaları uygulanacak.

🔹 Denetimler sıkılaştırılacak ve usulsüz işlem yapanlar hakkında yasal işlemler başlatılacak.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi