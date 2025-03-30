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Kuyumcular kara haberi tez verdi; Bayramdan sonra yandık

Uygulamaya konulan ekonomi politikaları, değerli maden piyasasında köklü değişikliklere zemin hazırlıyor.

Kuyumcular kara haberi tez verdi; Bayramdan sonra yandık

Kesme altın olarak bilinen ürünlerin satışına getirilen yasak, kuyumculuk sektöründeki kayıt dışı işlemleri azaltma hedefiyle atılan adımların ilk halkası olarak dikkat çekiyor.

Kayıt Dışı Faaliyetlere Karşı Sıkı Denetimler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçmiş aylarda kuyumculuk sektöründeki vergi kayıplarına dikkat çekerek, kayıt dışı işlemleri azaltmak amacıyla denetimlerin sıklaştırıldığını duyurmuştu. Bu kapsamda, 185 bin TL’yi aşan harcamalarda kimlik beyanı zorunlu hale getirilirken, “kesme altın” satışına getirilen kesin yasak, sektörün şeffaflaşmasını hedefliyor.

Bayram Sonrası Düzenlemeler

Bayram tatili sonrasında, Türkiye genelindeki tüm kuyumcuları kapsayacak ek tedbirlerin devreye girmesi planlanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkılaştırıcı para politikaları çerçevesinde, kredi kartları üzerinden gerçekleştirilen “limit bozdurma” işlemlerine yönelik kısıtlamalar getirilecek. Bu yöntemle, vatandaşlar kredi kartı kullanarak altın alım satımı yapıp, dolayısıyla nakit para elde edebiliyordu. Maliye Bakanlığı, bu uygulamanın tespit edilmesi halinde, yüksek tutarlarda para cezaları uygulanacağını belirterek, mevsimsel düzenlemelerin sektör üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlıyor.

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