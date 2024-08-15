Kuyumcular altın fiyatlarının kaç para olacağını duyurdu- İran’ın İsrail’e yönelik saldırı tehditleri ve bölgedeki artan savaş beklentileri, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Bu durum, ons altının hızlı bir şekilde değer kazanmasına neden oldu. Geçtiğimiz üç gün içinde ons altın 2.381 dolardan 2.473 dolara kadar yükseldi. Ancak piyasalarda savaş ihtimalinin artmasıyla birlikte, yatırımcıların bir kısmı kar realizasyonuna yöneldi ve altın fiyatları bir miktar geriledi. Dün %0,35’lik bir kayıpla işlem gören altın, 2.465,41 dolar seviyesinde kapandı.

ABD Verileri Altın Fiyatlarında Belirleyici Olacak

Kuyumcular altın fiyatlarının kaç para olacağını duyurdu! Diğer yandan, piyasalar ABD’de açıklanacak ekonomik verileri yakından takip ediyor. Özellikle enflasyon verileri, altın fiyatları üzerinde doğrudan etkiye sahip. Bugün açıklanması beklenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, aylık bazda artış göstermesi bekleniyor. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikasıyla ilgili beklentileri de şekillendirebilir ve altın fiyatlarını yeniden yukarı yönlü hareketlendirebilir.

Altın 2.500 Doları Görebilir mi?

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD enflasyon verilerinin altın fiyatları üzerinde büyük etkisi olabileceğini belirtti. Waterer, “Altın haftaya sağlam bir başlangıç yaptı, ancak hafif kar alımlarıyla bir miktar geriledi. Eğer ABD enflasyon verileri beklentilerin altında kalırsa, bu durum FED’in Eylül ayında agresif bir faiz indirimi yapabileceği beklentilerini artırabilir. Piyasalar, FED’in 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı konusunda iyimserleşirse, bu durum altın fiyatlarını 2.500 dolar seviyesine doğru itebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Kuyumculardan Altın Fiyatları İçin Yıl Sonu Tahmini

Sadece uluslararası uzmanlar değil, Türkiye’deki kuyumcular da altın fiyatlarına ilişkin tahminlerde bulunuyor. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, son dönemde yaşanan jeopolitik gerilimlerin altın fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini ifade etti. Özman, FED’in bu yıl içinde sadece bir kez faiz indirimi yapabileceğini ve bu durumda altın fiyatlarının yıl sonunda 3.000 TL seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Çeyrek altının ise yıl sonunda 5.000 TL civarında olabileceği tahmin ediliyor.

Altın Fiyatlarını Belirleyen Faktörler

Altın fiyatlarının belirlenmesinde birden fazla faktör etkili oluyor. Küresel ekonomik veriler, merkez bankalarının politikaları, jeopolitik gelişmeler ve piyasa oyuncularının psikolojisi gibi unsurlar, altın fiyatlarının seyrini şekillendiriyor. Bu nedenle, altın yatırımcılarının piyasadaki tüm bu dinamikleri yakından takip etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: Gazeteoku.com