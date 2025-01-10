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Kuyumcular almak için sıraya giriyor; Çok zor yapılıyor

Erzurum'un geleneksel el sanatlarından biri olan Erzurum Burma Bileziği, son dönemde kuyumcuların ilgisini çekiyor.

Kuyumcular almak için sıraya giriyor; Çok zor yapılıyor

Ağırlığı genellikle 25 gramdan başlayan bu bilezik, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda coğrafi işaret alarak tescillenmiştir.

Erzurum Burma Bileziği, geleneksel el işçiliğiyle üretilen ve genellikle kadınlar tarafından tercih edilen bir takıdır. Üretimi, usta zanaatkarlar tarafından elde örülerek yapılır ve geleneksel yöntemlerle şekillendirilir. Bilezikler, ince bir şekilde "burma" veya "bükme" şeklinde örülerek şekil alır ve farklı motifler, desenler veya kabartmalarla süslenebilir. Erzurum'da bu bilezikler, özel günlerde, düğünlerde ve diğer önemli etkinliklerde takılır; ayrıca gelinlere veya yeni evli çiftlere hediye olarak da verilir.

Üretim Süreci ve Özellikleri

Erzurum Burma Bileziği, 22 ayar 916 milyem değerindeki altın tel veya 925 ayarındaki gümüş telin, 22 ila 28 büklüm olacak şekilde burulması suretiyle üretilir. Genellikle altın tel kullanılarak üretilir; 14 ayar altın çok sert, 24 ayar altın ise çok yumuşak olduğu için tercih edilmez. Bileziklerin ağırlığı 25 gramdan başlar ve talep edilen gramaja göre artar. Üç ana bölümden oluşur: kaş (toka), kordon ve kilit. Kordon kısmında herhangi bir işleme bulunmaz; teller, kendi çevrelerinde burularak elde edilir. Kaş kısmı, bileziğin ayırt edici özelliğidir ve ustalık gerektirir.

Erzurum Burma Bileziği, 26 Aralık 2022 tarihinde Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret başvurusu yapılmış ve yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu coğrafi işaret onayı almıştır. Bu tescil, Erzurum'un geleneksel el sanatlarının korunması ve tanıtılması açısından büyük önem taşır. Coğrafi işaret, bir ürünün belirli bir coğrafi bölgeye özgü olduğunu ve o bölgenin kültürünü, geleneklerini yansıttığını gösteren resmi bir belgedir. Bu sayede, Erzurum Burma Bileziği'nin üretimi ve kalitesi korunarak, bölgenin kültürel mirası gelecek nesillere aktarılacaktır.

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