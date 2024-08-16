Kuyumcular açıklığa kavuşturdu! Gram altının 2.980 TL ve 3.500 TL olacağı tarihler!

Kuyumcular altın fiyatları hakkında açıklama yaptı. Altın piyasasında en güvenilir tahminler, piyasayı yakından takip eden kuyumcular tarafından yapılıyor. Yılların deneyimiyle altın piyasasının nabzını tutan kuyumcular, altın fiyatlarının geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulunuyorlar. Bu kapsamda son olarak kuyumcu esnafı Turan Ahıskalı'nın yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Turan Ahıskalı, altın fiyatlarındaki son dönemdeki keskin hareketliliği küresel piyasalara bağladı. "ABD ekonomisine dair gelişmeler, savaşlar ve ülkeler arası gerilimler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yurt içi piyasalardaki gelişmelerin altın üzerinde çok fazla etkisi olmuyor" diyen Ahıskalı, altın yatırımcılarına sabırlı olmalarını önerdi. "Altın fiyatlarının ani bir yükseliş göstermesi beklenmemeli, bu süreç kademe kademe gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.

Altın Alım Zamanı mı?

Altın yatırımı yapmak isteyenler için de uyarılarda bulunan Turan Ahıskalı, altın fiyatlarının son dönemde yükselişe geçmesiyle birlikte yatırımcıların bu konuda kendilerine çokça danıştığını belirtti. "Altın fiyatları düşükken alım yapılmış olsaydı daha kârlı bir yatırım olabilirdi. Ancak mevcut durumda fiyatların yüksek olmasına rağmen altın yatırımı yapmak hâlâ mantıklı olabilir. Çünkü uzun vadede altın fiyatlarının daha da artacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

Gram Altın İçin Fiyat Tahminleri

Gram altın fiyatlarına dair yaptığı değerlendirmede Turan Ahıskalı, bu altın türünün Türkiye'deki yatırımcılar arasında en popüler tercih olduğunu vurguladı. "Gram altın, son haftalarda 2.700 TL seviyesine kadar çıktı. Şu anda bir miktar geri çekilme olsa da bu kalıcı bir durum değil. Beklentimiz, gram altının bu ayı 2.750 TL ile 2.980 TL arasında bir fiyatla tamamlayacağı yönünde" dedi.

Yılın geri kalanında ise gram altının yükselişine devam etmesini beklediklerini belirten Ahıskalı, "Son gelişmelerle birlikte gram altının yıl sonunda 3.500 TL seviyesine ulaşacağı tahmini kuvvetlendi. Bu da altın yatırımcıları için önemli bir fırsat olabilir" ifadelerini kullandı.

Bu haberin sonunda önemli bir uyarı yapmakta fayda var. Burada yer alan bilgi ve değerlendirmeler, yatırım tavsiyesi olarak görülmemelidir.

Kaynak: Gazeteoku