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Kuveyt Türk’ten beklenmeyen promosyon atağı! Bonkörlüğünü gösterdi

Kuveyt Türk’ten beklenmeyen promosyon atağı! Bonkörlüğünü gösterdi ve emekliye bayram şekeri gibi bir promosyon güncellemesi getirdi. İşte Kuveyt Türk Bankası’nın emekli promosyon detayları haberimizde...

Kuveyt Türk’ten beklenmeyen promosyon atağı! Bonkörlüğünü gösterdi

Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını almak için gün sayarken, diğer yandan da 3 gün sonra emekli bayram ikramiyeleri yatmaya başlayacak. 7 bin 500 TL olarak yasalaşan en az emekli maaşından sonra zamlı 2023 Ramazan Bayramı ikramiyesiyle beraber emekli vatandaşların eline 9 bin 500 TL ödeme devletten yatacak. EYT’liler için üstüne bir de maaş farkı konacak. Tüm bunların yanı sıra ise yüklü ödemeler de bankalardan yatacak. 


Emekli promosyonlarını almak için bekleyen vatandaşlar bankaların promosyon güncellemeleri ile karşılaştığı için oldukça şanslı. Çoğu vatandaş emekli promosyonunu almış olsa da zamlı maaştan sonra bankaları ile promosyon farkını görüşebilmektedir. Peki, Kuveyt Türk Bankası emekli promosyon tutarı ne kadar oldu? Kuveyt Türk emekli promosyon kampanyası detayları neler? 


KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI 


Kuveyt Türk sunduğu emekli promosyonunda öncelikle diğer bankalar yalnızca mesai saatlarinde sunarken 7 gün 24 saat tüm bankaların ATM’lerin ücretsiz para çekme hizmeti sunuyor. Sağlam Kart’ı olan emekli müşterilerinin her 100 TL market harcamasına tam 20 TL altın puan sunuyor.  


Emekli Danışma Hattı ile emeklilerine ayrıcalıklı bir hizmet sağlıyor. Direkt müşteri hizmetlerine bağlanan bu hat sayesinde emekliler sesli yanıt sistemi ya da tuşlamalarla uğraşmak zorunda kalmıyor.

 
Ayrıca Sağlam Kart’ı olan emekliler için bütün sağlık harcamaları ile eczane harcamalarına vade farkı eklenmeden 5 taksit sağlanmaktadır.  


KUVEYT TÜRK MAAŞ TAŞIMA 


Maaş bankası olarak Kuveyt Türk’e geçmek isteyen emekliler için işlemler birkaç dakika da halledilmektedir. Kuveyt Türk’e maaşını taşımak isteyen emekliler işlemlerini e-Devlet üzerinden hızlıca halledebilecekleri gibi en yakın şubeden de taşıyabilmektedir. böylelikle 3 sene kalma sözüyle promosyonlarını karşılıksız şekilde alabilmektedirler. 


KUVEYT TÜRK PROMOSYON MİKTARI NE KADAR? 


Kuveyt Türk emekli maaşı 3.500 TL altında kalanlar için 4.800 TL ödemektedir.  


3.500 ile 7.500 TL arasında kalan emekli vatandaşa ise 5.600 TL promosyon yatırmaktadır. 


7.500 ile 10.000 TL arasında olanlar için ödeme tutarı ise 7.200 TL’dir. 


10.000 üzerindeki emekli aylığına yatan tutar ise tam 8.000 TL’dir.  

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