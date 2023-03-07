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Kuruşu kuruşuna hesaplara yatıyor! Emekliye karşılıksız, geri ödemesiz 8500 TL nakit destek

Nakdi destek bekleyenlere güzel haber. 8500 TL karşılıksız ve geri ödemesiz nakit destek kuruşu kuruşuna hesaplara geçiyor.

Kuruşu kuruşuna hesaplara yatıyor! Emekliye karşılıksız, geri ödemesiz 8500 TL nakit destek

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'liye müjde üstüne Müjde geliyor. Nisan ayından itibaren bankalarda resmen yeni rekabet başlayacak. ancak Onun öncesinde mart ayı promosyon ücretleri güncellenmeye devam ediyor. bankalar, emekli müşterileri için özel promosyon tekliflerini sunmaya başladı. Türkiye İş Bankası da promosyonda ilk sırada yer alıyor. İş Bankası'ndan emekliye kuruşu kuruşuna 8.500 TL karşılıksız ve geri ödemesiz maaş promosyonu veriliyor.

Milyonlarca emekli için Türkiye İş Bankası'nın promosyon fırsatları Mart ayında da devam ediyor. 4A 4B 4C emeklisinin tamamı bu ödemeden faydalanırken dul ve yetim aylığı alanlarda başvuru yapabiliyor. Nisan ayından itibaren EYT'lilere de promosyon ödenecek. ancak mart ayı promosyon ücretleri hala birçok emekli tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Türkiye İş Bankası'ndan Mart ayında ödenecek promosyon fırsatları belli oldu. peki emekliye İş Bankası ne kadar promosyon veriyor? İş Bankası emekli promosyon fırsatları ve merak edilen her şey haberinizde…

TÜRKİYE İŞ BANKASI YİNE PROMOSYONDA LİDER

Türkiye İş Bankası tarafından merakla beklenen mart ayı promosyon rakamları açıklandı. Her zaman olduğu gibi Türkiye İş Bankası mart ayında da promosyonda Lider banka olmaya devam ediyor. emekliye maaş aralığına göre 4200 TL ile 7.500 TL net promosyon ödemesi yapan İş Bankası kuruşu kuruşuna banka hesabına bu ödemeyi yatırıyor. Türkiye İş Bankası'nın ek fırsatları da bulunuyor. Maaş promosyonuna ek olarak bankanın kredi kartını kullanan emekliler 1000 TL Bonus kazanma imkanını elde ediyor. Bununla da bitmiyor. Türkiye İş Bankası'ndan emekliye sunulan diğer bir fırsat ise düşük faizli kredili imkanı. Düşük faizle emekli kredisinde faiz oranı tamamen kişiye özel belirleniyor.

Emekliler Türkiye İş Bankası'na maaşlarını taşımaları durumunda oldukça avantajlı oluyor. Promosyon ve kredi imkanlarının yanında emekliyi bekleyen diğer avantajlar ise ücretsiz havale ve EFT işlemleri ve aynı zamanda farklı banka ATM'lerinden ayda 2 defa ücretsiz para çekme imkanı oluyor.

TEK ŞARTLA ANINDA HESABA YATIYOR

Türkiye İş Bankası'nın emekli promosyon ödemeleri tek bir şartla veriliyor. Emeklilerin maaşlarını 3 yıllığına İş Bankası'na taşımaları gerekiyor. promosyon sözleşmesini imzalayan emekli 3 gün içinde ödemesini banka ATM'sinden alabiliyor. Emekli maaşı taşıma başvurusu ise hem İş Bankası şubelerinden yapılıyor hem de e-Devlet'ten. Dilerseniz İş Bankası'nın online bankacılık hizmetleri üzerinden de maaşınızı taşıyabilirsiniz.

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