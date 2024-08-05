Küresel Piyasalarda Deprem: Nikkei 225 Kara Cuma’dan Bu Yana En Büyük Düşüşü Yaşadı

Geçen hafta açıklanan ABD ekonomik verileri, küresel piyasalarda büyük bir satış dalgası başlattı. ISM imalat PMI, temmuzda 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine gerileyip beklentilerin altında kalırken, tarım dışı istihdamda da hayal kırıklığı yaşandı. Bu gelişmeler, ABD'de resesyon endişelerini artırdı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 12,40 düşerek 31.458 puana geriledi. Bu, 1987'deki "Kara Cuma"dan bu yana en büyük kayıp oldu. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,77, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 2,05, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5, Hindistan'da Sensex ise yüzde 3 değer kaybetti.

ABD Hazine tahvillerinde de düşüş gözlenirken, 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 3,68'e geriledi. Piyasalarda Fed'in eylülde 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 95'in üzerine çıktı. Ancak analistler, acil bir faiz indiriminin piyasada panik yaratabileceği uyarısında bulunuyor.