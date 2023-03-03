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Kur Korumalı Mevduat hesabı olanlar! Merkez Bankası uyarı yaptı! Bankalar arka arkaya uyarıyor!

Kur Korumalı Mevduat hesabıyla kazanç elde etmek isteyenlere uyarı geldi! Merkez Bankası uyardı, arkasından peş peşe bankalardan uyarı geldi! İşte Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili uyarı ve detaylar...

Kur Korumalı Mevduat hesabı olanlar! Merkez Bankası uyarı yaptı! Bankalar arka arkaya uyarıyor!

TL cinsinden Kur Korumalı Mevduatların vadesine dair, dövize çevirme konusundan sonra TCMB KKM için bankalardan uyarılar arka arkaya geldi. Peki, Kur Korumalı Mevduat Hesabı nedir? Kur Korumalı Mevduat Hesabı ne işe yarar? İşte detaylar... 


Kur Korumalı Mevduat Hesabı uyarısı 


Son 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından Merkez Bankası’nda yüzde 11 düşen ve maliyet avantajı sağlayan TL cinsinden Kur Korumalı Mevduat ile ilgili düz vadeli mevduata çevrilirse ödenecek yüzde 30 faizin döviz dönüşümlü sınırı olduğu belirlendi.  


Kur Korumalı Mevduat üzerinden üst faiz sınırı olan bankalar için yüzde 18 ila 20 aralığında faiz veriliyor. Bu kredi faizine rağmense maliyetlerin yüzde 22’lere yükselmesinde engelleme yapıldı. Döviz isteğin sürmesi durumunda ise bankaların maliyeti düşüşe geçecek ve menkul kıymet tutma yükü bu sebeple azaltılacak. 


Kur Korumalı Mevduat nedir? 


Kur Korumalı Mevduat hesapları ile hesabı açtığınız andan itibaren sunulan faiz oranında gelir elde edersiniz. Paranıza ek olarak elde edeceğiniz kazanç için vade süresince birikimler korunmaktadır. Belirlenen vadenin sonunda Kur Korumalı Mevduat Hesabı döviz kurundaki artışa göre hesabınıza kazancı yansıtmaktadır.  
Kur Korumalı Mevduat vade sayıları ne kadar? 


Kur Korumalı Mevduat hesabında müşterilere 3, 6, 9 ve 1 sene olmak üzere vadeli hesaplar açılabilmektedir. Ancak Kur Korumalı Mevduat hesabı olan kişiler hesaptan para çekme işlemi yapamamaktadır. Vade sonunda hesaptaki tutar otomatik hesaplanır ve ancak o zaman kullanılabilmektedir.  


Kur Korumalı Mevduat hesaplarına yapılan faiz oranları ise bankadan bankaya değişmektedir. TL cinsinden paranızı yatırarak olduğu yerde değer kaybetmeden, döviz bazında size kazandırması mümkün olur.  

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