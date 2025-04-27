Kronik hastalara devlet maaş bağlıyor! Her ay 7.608 TL nakit destek!

Türkiye’de sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, ihtiyaç sahiplerine yönelik destekler hız kesmeden devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sağlık sorunları nedeniyle gelir kaybı yaşayan vatandaşlar için özel sosyal yardım programlarını devreye alıyor. Bu kapsamda, tüberküloz hastalarına yönelik yeni bir destek paketi duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tarihlerde tedavi sürecini düzenli olarak sürdüren hastalara, aylık 7.608,71 TL nakdi yardım sağlanacak. 💬

📋 Kimler Tüberküloz Yardımından Faydalanabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu özel destekten yararlanabilmek için bazı temel şartlar bulunuyor.

Öncelikle, destekten yararlanmak isteyen vatandaşların tüberküloz hastalığı tanısı almış olmaları ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedavi takvimine uygun şekilde tedavilerini sürdürmeleri gerekiyor.

Bu yardım, hastaların tedavi sürecinde gelir kaybı yaşamamaları ve yaşam standartlarının korunması amacıyla düzenli olarak ödeniyor. 🏥



🗓️ Ödeme Şartları ve Süreç Nasıl İşliyor?

Ödeme Miktarı: Aylık 7.608,71 TL



Ödeme Şekli: Her ay düzenli olarak vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor.

Başvuru Yolu:

İkamet edilen ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Belgeler: Sağlık raporu, tedavi belgeleri ve sosyal yardım başvuru formu gerekli.

Başvurular onaylandıktan sonra ödemeler düzenli bir şekilde devam ediyor. ✅



🧩 Aile Bakanlığı’nın Diğer Sosyal Yardım Programları

Tüberküloz hastalarına yönelik nakdi yardım dışında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı farklı gruplara da çeşitli destekler sunuyor. Bunlar arasında:

Kronik hastalara yönelik bakım yardımları,

Aile destek programları,

Engelli vatandaşlar için özel yardımlar,

Yaşlı bakım destek ödemeleri,

Eğitim ve gıda destekleri bulunuyor.

Bu programlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, kişisel durumlarına en uygun sosyal yardım türü için başvuru yapabiliyorlar. 🎯

Kaynak: Gazeteoku.com - https://www.aile.gov.tr/media/170038/7-4-4-kronik-hastalik-yardimi.pdf