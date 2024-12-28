Krediler sağ gösterdi sol vurdu; 2 milyon lira konut kredisi alan bunu ödeyecek

Bu gelişme, özellikle konut ve taşıt kredisi almayı planlayanlar ile nakit ihtiyacı olan vatandaşların ilgisini çekiyor.

Merkez Bankası Faiz Kararının Detayları

Yılın son toplantısında Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan indirerek %47,5 seviyesine çekti. Karar metninde, gecelik faiz koridorunda 150 baz puanlık esneklik sağlanacağı belirtilerek, faiz oranlarının gerektiğinde yeniden düzenlenebileceği mesajı verildi. Bu durum, piyasalarda olumlu karşılanırken, bankaların bireysel kredi faiz oranlarında da bir düzenleme yapmasına yol açtı.

Bankaların Güncel 2 Milyon TL Konut Kredisi Faiz Oranları

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit Tutarı: 62.890 TL

Toplam Ödeme: 7.569.442 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit Tutarı: 63.446 TL

Toplam Ödeme: 7.635.075 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit Tutarı: 65.308 TL

Toplam Ödeme: 7.858.382 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Faiz Oranı: %3,25

Aylık Taksit Tutarı: 66.431 TL

Toplam Ödeme: 7.993.309 TL

ING

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit Tutarı: 67.181 TL

Toplam Ödeme: 8.083.363 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit Tutarı: 69.253 TL

Toplam Ödeme: 8.331.928 TL

Kredi Adı: Hesaplı Evim Konut Kredisi

VakıfBank

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit Tutarı: 78.607 TL

Toplam Ödeme: 9.452.781 TL

Kredi Adı: SarıPanjur Konut Kredisi

Yeni Faiz Oranları Neler Getiriyor?

Bankaların güncel faiz oranları, kredi kullanımı düşünüyor olan vatandaşların karar sürecinde kritik bir rol oynuyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi, piyasalarda kredi maliyetlerini belirgin şekilde etkilerken, bankaların bu oranları tekrar düzenlemesi bekleniyor.

Dijital Ödeme Kolaylığı

Kredi başvuruları ve ödemeler, dijital platformlar aracılığıyla daha hızlı ve kolay hale geliyor. Bankaların mobil uygulamaları ve online kanalları üzerinden sunulan ödeme olanakları, müşterilerin işlemlerini daha hızlı bir şekilde yapmasını sağlıyor.

Derleme: Gazeteoku.com