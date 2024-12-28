Krediler sağ gösterdi sol vurdu; 2 milyon lira konut kredisi alan bunu ödeyecek

Bu gelişme, özellikle konut ve taşıt kredisi almayı planlayanlar ile nakit ihtiyacı olan vatandaşların ilgisini çekiyor.
Merkez Bankası Faiz Kararının Detayları
Yılın son toplantısında Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan indirerek %47,5 seviyesine çekti. Karar metninde, gecelik faiz koridorunda 150 baz puanlık esneklik sağlanacağı belirtilerek, faiz oranlarının gerektiğinde yeniden düzenlenebileceği mesajı verildi. Bu durum, piyasalarda olumlu karşılanırken, bankaların bireysel kredi faiz oranlarında da bir düzenleme yapmasına yol açtı.
Bankaların Güncel 2 Milyon TL Konut Kredisi Faiz Oranları
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit Tutarı: 62.890 TL
Toplam Ödeme: 7.569.442 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit Tutarı: 63.446 TL
Toplam Ödeme: 7.635.075 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit Tutarı: 65.308 TL
Toplam Ödeme: 7.858.382 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %3,25
Aylık Taksit Tutarı: 66.431 TL
Toplam Ödeme: 7.993.309 TL
ING
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit Tutarı: 67.181 TL
Toplam Ödeme: 8.083.363 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit Tutarı: 69.253 TL
Toplam Ödeme: 8.331.928 TL
Kredi Adı: Hesaplı Evim Konut Kredisi
VakıfBank
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit Tutarı: 78.607 TL
Toplam Ödeme: 9.452.781 TL
Kredi Adı: SarıPanjur Konut Kredisi
Yeni Faiz Oranları Neler Getiriyor?
Bankaların güncel faiz oranları, kredi kullanımı düşünüyor olan vatandaşların karar sürecinde kritik bir rol oynuyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi, piyasalarda kredi maliyetlerini belirgin şekilde etkilerken, bankaların bu oranları tekrar düzenlemesi bekleniyor.
Dijital Ödeme Kolaylığı
Kredi başvuruları ve ödemeler, dijital platformlar aracılığıyla daha hızlı ve kolay hale geliyor. Bankaların mobil uygulamaları ve online kanalları üzerinden sunulan ödeme olanakları, müşterilerin işlemlerini daha hızlı bir şekilde yapmasını sağlıyor.
Derleme: Gazeteoku.com