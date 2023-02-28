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Kredi veya banka kartınız varsa hemen başvurun! Müşterilerine 15.000 TL ödeme yapıyor!

Kredi veya banka kartı olanlar hemen başvursun! Bu banka müşterilerine 15.000 TL ödeme yapıyor! Eğer bankanın müşterisiyseniz hesabınıza 15.000 TL yatsın. İşte 15.000 TL ödemenin detayları...

Kredi veya banka kartınız varsa hemen başvurun! Müşterilerine 15.000 TL ödeme yapıyor!

Kredi kartı veya banka kartı olan vatandaşlar 15.000 TL’ye kadar nakit ihtiyacını karşılayabilir. Son zamanlardaki ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşlar ihtiyaçları arasında dahi seçim yapmak zorunda kalıyor. Enflasyonun artması insanların alım gücünü de düşürünce nakit ihtiyacı iyice arttı. Dönemsel olarak eğitim, sağlık ve benzeri gibi anında fazla nakit ihtiyacı gerektiren durumlarda vatandaşlar nereden nakit bulacağını şaşırabiliyor. Bu durumda bankalar sundukları birçok kampanya ile vatandaşlara destek olabiliyor. 


Denizbank müşterilerine özel ihtiyaç kredisi 


Denizbank’tan banka kartı ya da kredi kartı olan vatandaşlar acil ihtiyaçları için nakit bulmakta zorlanmıyor. Yeni kampanyaları ile her gün müşterilerinin yanında olan Denizbank, 15.000 TL’ye kadar vatandaşlara ödeme yapıyor. Bunun için mevcut kullandığınız bir banka kartı ya da kredi kartı olması yeterli. Daha önceden ödemelerini düzenli yapan vatandaşlara ise daha yüksek kredi çıkma imkanı da mümkün oluyor. Banka müşterisi olan kişilerin bulundukları yerden internet bankacılığından ya da mobil uygulamadan hemen başvuru yapabiliyorlar. İhtiyaç kredisini de istediğiniz an hesabınızdan ya da Denizbank ATM’den çekerek kullanabiliyorsunuz. 


Denizbank hesabınızdan başvurun, kredi olarak hesaba geçsin! 


Denizbank müşterisi olmayan kişiler şubeye giderek ya da mobil uygulama üzerinden hemen müşteri olabilmektedir. Hesabı olan vatandaşlar internet bankacılığı, mobil uygulama ve şubeye giderek yapabilecekleri başvurulara ek olarak aynı zamanda 0850 222 08 00 numaralı Denizbank müşteri hizmetleri aracılığı ile de başvurularını gerçekleştirebilirler.  


Denizbank ihtiyaç kredisi SMS başvurusu 


Denizbank ihtiyaç kredisi SMS ile başvuru yapmak çok kolay. Öncelikle “KREDİM” yazarak T.C. kimlik numaranızı yazıp 3280’e SMS atmanız yeterlidir. Başvuru sonucu ise 5 dakika olmadan olumlu ya da olumsuz olarak gelen SMS ile sonuçlanır. Olumlu olması durumunda ise kredi limitiyle birlikte vade sayısı cep telefonunuza SMS olarak gelir.  


Denizbank müşterisi olmayan kişiler kredi başvurusu cep telefonu ile onaylanırsa en yakın Denizbank şubesine giderek işlemlerini tamamlayabilir. Ayrıca Denizbank Müşterisi Olmak İstiyorum kısmına tıklayarak da işlemlerinizi tamamlamanız mümkündür. Ardından Denizbank hesabınıza krediniz yatmaktadır.  

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