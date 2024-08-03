Kredi puanı 1400 ve üzerinde olan müşteriler için 40.000 TL ödeme başladı! 2 Banka açıkladı!

Akbank ve Denizbank, vatandaşların ihtiyaç kredisi taleplerini karşılamak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, TC Kimlik numarası üzerinden yapılan başvurularla 40.000 TL'ye kadar nakit kredi imkanı sunuluyor. Kredi puanı 1400 ve üzerinde olan müşteriler için hızlı sonuçlanan bu süreç, ekonomik sıkıntıları hafifletmeyi hedefliyor.

Müşteriler, SMS ile kredi başvurusu yaparak kolayca krediye ulaşabiliyorlar. Başvuru için "kredi" yazıp bir boşluk bırakarak TC Kimlik numaralarını ilgili numaralara göndermeleri yeterli. Bu sayede banka şubelerine gitmeden ve beklemeden kredi başvurusu yapma imkanı sunuluyor.

Mobil uygulama kullanıcıları için de kolaylık sağlanıyor. Denizbank’ın "Deniz" uygulaması üzerinden yapılan başvurular hızlıca sonuçlandırılarak aynı gün içinde kredi imkanı sağlanıyor. Akbank ve Denizbank'ın sunduğu bu özel kredi kampanyası, Kasım ayı sonuna kadar devam edecek.

Bu kampanya ile Akbank ve Denizbank, müşterilerine uygun faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunarak finansal rahatlama sağlıyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan bankalar, nakit ihtiyacını karşılamak için her zaman yanınızda olmaya devam ediyor.