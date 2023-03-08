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Kredi notum düşük diye üzülmeye o banka son verdi! Yeni kampanyayla 50.000 TL kredi!

Ziraat Bankası kredisi 50.000 TL! Yeni kampanyada düşük kredi notuna ihtiyaç kredisi verecek! İşte Ziraat Bankası düşük kredi notuyla nakit fırsatının detayları...

Kredi notum düşük diye üzülmeye o banka son verdi! Yeni kampanyayla 50.000 TL kredi!

Ziraat Bankası yeni kampanyasıyla vatandaşların kalbini çaldı. Ekonomik sıkıntıların bitmek bilmediği şu zamanlarda düşük kredi notu olan vatandaşların ne yapacağım diye kafa patlatma derdi son buldu. Bireysel müşterilere ve emeklilere düşük kredi puanına dahi verilecek olan 50.000 TL kredi verilecek.  


Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak kişilerin işlemlerini hızlı bir şekilde hesaplarında nakit ihtiyaçlarını görmektedirler. Yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında ödemeler çok uygun koşullar altında gerçekleştirilebilirken şubeye dahi gidilmesine gerek kalmamaktadır.  


Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi 


Bankalar ile icralık ya da avukatlık bir durumu bulunmayan tüm Ziraat Bankası müşterileri yeni ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabilmektedir. Düşük kredi puanı olan kişilere de uygun faizli olarak verilecek olan nakit desteğinin geri ödemesi ise çok kolay ve uygun faizlerle verilmektedir. 50.000 TL ihtiyaç kredisinden daha fazla almak isteyen kişiler içinse 6 aydır sigortalı çalışıyor olması gerekmektedir.  


Ziraat Bankası düşük faizli ihtiyaç kredisi 


Düşük faizli ihtiyaç kredisi ile geri ödemelerinizi rahat şekilde 36 ay taksitli olarak ödeyebilmektesiniz. 50.000 TL ihtiyaç kredisi düşük kredi notu olan kişilere de verilmektedir. Maaş müşterisi olan kişilere ve emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan kişilere ise daha yüksek ihtiyaç kredileri sağlanmaktadır. 


Ziraat Bankası ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapılır? 


Ziraat Bankası internet bankacılığına telefondan, tabletten ya da bilgisayardan giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurunuzu anında yapabilirsiniz. Mesai saatlerini beklemeden internet bankacılığına ek olarak mobil uygulama üzerinden de işlemlerinizi kolaylıkla 7 gün 24 saat yapabilmektesiniz. İsteyen vatandaşlar şubeye giderek de kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedir. 

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