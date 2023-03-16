Kredi notu düşük olanlar dert etmeyin! PTT sorgulamadan belgesiz 20 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle nakit parayı olan ihtiyaç her geçen gün artmaya devam ederken özellikle banka kredisi kullanarak ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler kredi notu nedeniyle Kredi alamıyor. Kredi notu düşük olanlar ne yazık ki bankalardan ret cevabı alırken PTT ise herkese kredi desteği sağlıyor. Eğer kredi notunuz düşükse ve ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız PTT'nin Kapısını çalabilirsiniz. PTT kredi notu düşük olanlara sorgulamadan gelir belgesiz 20.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor. Üstelik PTT’den kredi notu düşük olanlara 36 ay vade imkanını da sağlanıyor.

Kredin notu düşük olanlara kredi veren bankalar son dönemlerde çok araştırılıyor. Hem düşük faizli ihtiyaç kredisi arayan hem de gelir belgesiz kredi kullanmak isteyen vatandaşların adresi ise artık PTT oluyor. Çünkü PTT gelir belgesi sorgulamadan kredi desteği sunuyor. PTT şubelerine giderek düşük faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Kredi notuna bakılmadan verilen ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli olarak sunuluyor. Üstelik sadece T.C kimlik kartıyla başvuru yapmak yetiyor herhangi bir belge ya da dosya masrafı istenmiyor. PTT düşük faizli kredi kampanyasının detayları haberimizde…

KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARA PTT'DEN İHTİYAÇ KREDİSİ

PTT ve Aktif Bank işbirliği ile son dönemlerde vatandaşa birçok uygun faiz oranı ile kredi paketi sunuluyor. Onlardan biri de Kredi notu düşük olan kişilere verilen kredi desteği oluyor. Bankalardan kredi alamayan Kredi notu düşük olanlar başvuru işlemlerini PTT'ye yaparak kredi alma şansına sahip oluyor. 20 bin TL'ye kadar tüm ihtiyaçlarınız için PTT'de paranız hemen hazır oluyor. Hiç düşünmeden başvuru yaparak PTT şubelerinden nakit paranızı alabilirsiniz. PTT düşük faizli ihtiyaç kredisi 36 ay vade imkanı ile sağlanıyor ve geri ödemede tamamen bütçenize göre yapılıyor.

PTT DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT'den düşük faizli kredi kullanmak isteyenler başvuru işlemlerini PTT şubelerinden ya da aktif Bank'ın internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Başvurunuzu T.C kimlik NO'ya göre yapmanız gerekiyor. Başvuru sonucu birkaç dakika içerisinde cep telefonunuza kısa mesaj olarak gönderiliyor. Başvuru cevabı geldikten sonra eğer onay alırsanız doğrudan T.C kimlik kartınızla birlikte PTT şubelerine giderek 20.000 TL nakit destek alabilirsiniz. Takip eden ilk aydan itibaren de belirlenen taksit tutarında geri ödeme yapmaya başlayabilirsiniz. PTT kredi desteği sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan kişilere sunuluyor. Şartları taşıyorsanız 31 Mart tarihine kadar başvurunuzu yapabilirsiniz.