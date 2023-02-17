Kredi notu düşük müşterilere müjde! Riskli müşterilere kredi alma imkanı doğru!

Riskli müşterilere birçok banka kredi vermeyi tercih etmiyor. Belli bir kredi notunun altında kredi vermeyen bankalara nazaran bir de riskli müşterilerine zor durumda olsalar da kredi veren bankalar mevcut. İşte 800 puanla bile ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bankalar...



Riskli olan müşterilere genellikle bankalar kredi sağlamayı tercih etmemektedir. Ancak 800 – 900 puanda olan müşterilerine dahi bazı bankalar gelirsiz olsalar ve hatta 600 puan olsalar da kredi vermektedir. 600 puan oldukça düşük bir kredi puanı olsa da orta riskli kredi notuyla dahi kredi almak mümkün.



Kredi notu düşük olanlara kredi veren bankalar

0 ila 799 arası olan kişiler riskli kredi puanına sahiptir ve bankalar kredi vermeyi çoğunlukla tercih etmemektedir. Genellikle 800 ila 1099 orta riskli grup olarak kabul edilir. Kredi onayını en rahat alacak grup ise 1700 ila 1900 arası kredi puanına sahip olanlardır ve düşük faizlerle kredi almaktadırlar.



Kredi çekmek isteyen kişilere genellikle 18 yaşından büyük olmasına ek olarak en az 6 ay sigortalı olarak çalışma şartı sunulmaktadır.



Öncelikle Aktif Bank kredi notu riskli olan birçok emekliye kredi sağlamaktadır. PTT’ye bağlı olan Aktif Bank ile 83 yaşına kadar olan emekliler kredi kullanabilmektedir.



Orta riskli olan kişilere ise Burganbank, Aktifbank, Odebank, City Banka, Alternatifbank, Finansbank gibi bankalar kredi sağlamaktadır. Genel olarak orta riskli olan vatandaşların çoğunluğuna QNB Finansbank, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve Garanti Bankası da kredi verebilmektedir.



Kredi çekmek isteyen ama çok riskli puana sahip olan zor durumdaki vatandaşlara ise bankalar kefil, ipotek, gelir bankası sunulması halinde katılım bankaları ile devlet bankaları kredi sağlayabilmektedir.

