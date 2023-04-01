Kredi kartınızın asgari ödeme tutarı tuzağına uyanık olun! Uzman uyarıda bulundu!

Kredi kartı günümüzde adeta bir mecburiyet haline gelmişken fark etmeden bir döngü içine girilebiliyor. İşin uzmanı olanlar ise bu konuya dair uyarıda bulunuyor. Asgari ödeme tutarı döngüsüne girmemek için ne yapılması gerektiğine dair tüm detaylar haberimizde...



Son 1 senede kredi kartı kullanımı ciddi bir oranda arttı. İki katından fazlaya çıkan kredi kartı ve kredi kullanımına dair BDDK’da gündemine bazı konuları aldı. Bireysel kredilerin 1 trilyon 759 milyara çıktığını tespit eden BDDK, geçtiğimiz seneye göre yüzde 76 bir artışın söz konusu olduğunu açıkladı.



AVANTAJLI DİYE ALDANMAYIN!



Kredi kartından yapılan taksitli alışverişlerin artması yüzde 200’ü buldu. Bu noktada kart kullanan vatandaşlara göre yapılan harcamalar ciddi artış gösterdi. Zor durumlarda taksit atlama özelliği ve benzeri işlemler cazip geldiği için üzerine konan faiz oranlarına dikkat edilmiyor. Ancak bazen alınanın üzerinde bir faiz işliyor.



BU DÖNGÜ BORCU ARTTIRIYOR



Konunun uzmanları asgari ücret ödeme döngüsüne giren vatandaşlar için “Uzun vadede riskli” uyarısında bulundu. Asgari ücret ödendikçe her gün akdi faiz bindiriliyor. Bu da aslında ufak gözükse de borcun artmasına sebep oluyor. Peki ne yapılabilir?



KREDİ KARTI BORCUNA ÖNERİLER



Kredi kartı harcaması çok sık olan vatandaşların özellikle ekstrelerini sık sık kontrol etmesi noktasında uzmanlar uyarıyor. Ayrıca gelir gider raporuna bakmak ve kullanılmayan kartların kapatılması da bu noktada önem arz ediyor. Limit sınırının konulması da iyi bir fikir, tabi yükseltmemek şartıyla.



BANKA KAMPANYALARINDAN FAYDALANIN



Bankaların çeşitli kampanyalarından yararlanmak bazen çok avantajlı olabilmektedir. SMS aracılığıyla ya da mobilden veya bazen mailden iletilen kampanyalar çok cazip olabiliyor. Özellikle giyim, restoran, akaryakıt harcamalarının her halükarda yapılıp ekstra kazanç sağlaması gibi. Bunlar takip edilebilir.



NAKİT AVANS DAHA MANTIKLIDIR



Uzmanlar ayrıca maddi anlamda zorlanan vatandaşların ihtiyaç kredisi başvurusundan önce nakit avans seçeneğini değerlendirmelerini tavsiye ediyor. Vade sayısının sınırlı olması hızlı ödeme noktasında vatandaşlara yararlı olmaktadır. Ayrıca birçok banka nakit avansa faiz uygulamıyor ya da bu oran krediye göre daha düşük oluyor.