Kredi kartı olanlar dikkat; 10 senelik kart aidatı para iadesi duyurusu

Bankaların müşteri sayısındaki artış sonrası kredi kartı aidatlarına yaptıkları zamlar, tartışmaları da beraberinde getirdi. Önceden aidat itirazında bulunan müşterilere kolaylıkla iade yapılabilirken, artık bu süreçte ciddi değişiklikler yaşanıyor.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Ticaret Bakanlığı, kredi kartı aidatları konusunda vatandaşları bilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal Medyada Dolandırıcılık Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformlarında yayılan "kredi kartı aidatları iade ediliyor" iddialarına karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Son zamanlarda bazı sosyal medya hesapları, Bakanlığımız ya da diğer kamu kurumlarının adları ve logolarını kullanarak ‘Kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın.’ şeklinde paylaşımlar yapmaktadır. Bu tür paylaşımlara itibar edilmemeli ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır."

Ayrıca, yasal düzenlemeler gereği bankaların kredi kartı aidatı alabileceği belirtilirken, bu konuda şikâyeti olanların doğrudan kart çıkaran kuruluşlarla iletişime geçmesi gerektiği vurgulandı.

Tüketici Hakları ve Hukuki Süreç

Kart çıkaran kuruluşla yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda, kredi kartı aidatlarına ilişkin yasal haklar şu şekilde sıralandı:

10.390 TL’nin altındaki uyuşmazlıklar için: Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilir.

10.390 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar için: Öncelikle arabulucuya başvurulması ve ardından Tüketici Mahkemelerine dava açılması gerekmektedir.

E-Devlet Üzerinden Hizmet Var mı?

Ticaret Bakanlığı, e-Devlet üzerinden kredi kartı aidatlarının iadesiyle ilgili herhangi bir hizmetin bulunmadığını duyurdu. Bu nedenle, sahte e-Devlet bağlantılarına karşı dikkatli olunması ve yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alınması önem taşıyor.

Kaynak: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)