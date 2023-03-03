Kredi faiz oranları çakıldı! Akbank, ING, TEB, En Para, Deniz Bank’tan ihtiyaç kredisi faiz oranlarına büyük indirim

Nakit paraya ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını kredi kullanmak kullanarak karşılamak isteyen tüketicilere müjdeli haber. Banka banka kredi faiz oranları güncellendi. Mart ayında Birçok banka düşük faizli kredi kampanyası ile tüm ihtiyaçlarınıza Derman olacak. Peki, hangi banka ne kadar faiz oranı ile kredi veriyor? Mart ayı bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Banka banka mart ayı kredi faiz oranları listesi haberimizde…

Nakit para ihtiyacını Kredi kullanarak karşılamak isteyen vatandaşa bankalardan mart ayı kredi faiz oranları listesi geldi. Düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler bu listeye mutlaka göz atsın. Çünkü ihtiyaç kredisi faiz oranları Mart ayına özel olarak düşürüldü. Peki, hangi banka ne kadar faiz oranı ile kredi veriyor? Bankaların düşük faizli kredi kampanyaları ve banka banka mart ayı kredi faiz oranları listesi haberimizin devamında…

ENPARA.COM MART AYI KREDİ FAİZ ORANLARI

Enpara.com mart ayı kredi faiz oranları açıklandı. Bireysel ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için en parada 50.000 TL düşük faizli kredi fırsatı var. Enpara.com düşük faizli kredi kampanyası kapsamında faiz oranı %1.28 olurken 36 ay vadeli olarak kredi kullanmak mümkün oluyor. Ayrıca en paranın bu kampanyasında dosya masrafı yok.

AKBANK FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Mart ayının en cazip ihtiyaç kredisi kampanyası ise Akbank’tan geldi. Akbank sadece müşterilerine özel olarak faizsiz nakit avans imkanı sünüyor. Akbank’ın yeni müşterilere özel başlattığı taksitli nakit avans kampanyasında sıfır faiz uygulanıyor ve altı ay vade seçeneği sunuluyor. Bu kampanyada 10.000 TL’ye kadar nakit avans kullanabilirsiniz.

ING TÜRKİYE ÜÇ AY ÖDEME ERTELEMELİ DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için ING Türkiye’de büyük bir kampanya yapıyor. İNG bank 50.000 TL’ye kadar düşük faizli kredi fırsatına %1.29 faiz oranıyla sağlıyor. Üç ay ödeme ertelemeli kredi kampanyasında aylık taksit tutarı 4616 TL oluyor. 36 ay vadeli olarak bu kampanyadan yararlanabilirsiniz.

FİNANSBANK YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Finansbank’tan da yeni müşterilere özel ihtiyaç kredisi kampanyası geldi. 50.000 TL’ye düşük faizli kredi fırsatı sunan Finansbank, 36 ay vadeli olarak bu kampanyayı gerçekleştiriyor. Finansbank’tan alacağınız 50.000 TL’de kredi de faiz oranı sadece 1.39 oluyor.

DENİZ BANKTAN YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL FAİZSİZ NAKİT AVANS

Deniz bankta kredi kartı müşterilerine özel olarak faizsiz nakit avans kampanyası yapıyor. Altı ay vadeli taksitli nakit avans kullanmak isteyenler 10.000 TL’ye kadar faiz ödemeden nakit para alabiliyor. DenizBank kredi kartı kullananlar hemen nakit avans için başvuru yapabilir.

YAPI KREDİ FAİZ SİZ NAKİT AVANS

Yapı kredi Bankası’ndan daha faizsiz nakit avans kampanyası geldi. Mart ayına özel olarak başlatılan kampanya kapsamında sıfır faizli 10.000 TL nakit avans veriliyor. Altı ay vadeli olarak sunulan faizsiz nakit avans için doğrudan banka ATM’lerden nakit para alabilirsiniz.

TEB ÜÇ AY ERTELEMELİ DÜŞÜK FAİZLİ

Düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için yeni bir kampanyada Türkiye ekonomi Bankası’ndan geldi. TEB, üç ay ödeme ertelemeli 36 ay vadeli 50.000 TL düşük faizli kredi veriyor. Bu kampanya kapsamında faiz oranı %1.64 olarak belirlendi. Sadece mart ayı için geçerli kampanyayı kaçırmayın.