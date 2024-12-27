Kredi çekmek isteyenlere müjde: İşte 100 Bin TL’nin aylık ödemesi

Birçok banka, 100 bin TL kredi için 12 aylık geri ödeme planlarını duyurdu. İşte 2024 yılının Aralık ayına özel, düşük faiz oranlarıyla sunulan ihtiyaç kredisi seçenekleri ve detaylı ödeme planları...

Bankaların 100 Bin TL İçin 12 Aylık Geri Ödeme Planı

Alternatif Bank - İhtiyaç Kredisi

Aylık Taksit: 11.236 TL

Faiz Oranı: %3,79

Toplam Geri Ödeme: 135.409 TL

ON Dijital - Dijital İhtiyaç Kredisi

Aylık Taksit: 11.319 TL

Faiz Oranı: %3,89

Toplam Geri Ödeme: 136.487 TL

TEB - İhtiyaç Kredisi

Aylık Taksit: 11.369 TL

Faiz Oranı: %3,95

Toplam Geri Ödeme: 136.998 TL

CEPTETEB - Hoş Geldin Kredisi

Aylık Taksit: 11.369 TL

Faiz Oranı: %3,95

Toplam Geri Ödeme: 136.998 TL

QNB Finansbank - Hoş Geldin Kredisi

Aylık Taksit: 11.527 TL

Faiz Oranı: %4,14

Toplam Geri Ödeme: 138.898 TL





Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi İçin Önemli Bilgiler

Faiz Oranları Karşılaştırması: Düşük faizli kredi kampanyaları, bankalar arasında değişiklik gösterdiği için ödeme planlarını dikkatlice karşılaştırmanız önemlidir.

Ek Masraflar ve Şartlar: Kredi başvurusunda, faiz oranlarına ek olarak dosya masrafı ve sigorta ücretlerini de göz önünde bulundurmayı unutmayın.

Kaynak: Daha fazla bilgi ve başvuru için Alternatif Bank, TEB ve diğer bankaların web sitelerini ziyaret edebilirsiniz

Derleme: Gazeteoku.com