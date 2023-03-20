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Kredi çekecekler dikkat! TCMB az önce resmi duyuru yaptı, kısıtlama geldi

Merkez Bankası kredi çekecekler için uyarıda bulundu! Kısıtlama getirildiğini açıkladı. İşte Merkez Bankası kredi kısıtlama detayları...

Kredi çekecekler dikkat! TCMB az önce resmi duyuru yaptı, kısıtlama geldi

Türkiye’de yaşanan enflasyon nedeniyle birlikte geciken sorunların etkisi de iyice arttı. Böyle bir süreçte ise bankalar vatandaşlara destek olmaktadır. Kredi başvurusu son verilere göre son zamanlarda iyice artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, ihtiyaç kredisine dair bir karar aldı ve örtülü üst sınır uygulamasına tutar kısıtlaması koydu. Bankalardan kredi alacaklara kısıtlama getirildi. İşte yeni kredi sınırlarına dair detaylar...

2023 başından itibaren kredi başvuruları fazlasıyla artış gösterdi. Geçinmek için vatandaşlar kredi başvurularında bulunmaya başladı. Merkez Bankası ise ihtiyaç kredisine örtülü üst sınır koyduğunu duyurdu. Yürürlüğe konulan uygulamayla birlikte birçok kredi çekme şartında değişiklik oldu. Kredi çekeceklerin bilmesi gereken detaylar açıklandı. Peki, kısıtlama kredi çekmek isteyen vatandaşları nasıl etkiliyor? Ünlü ekonomist Murat Özsay konuya dair açıklamalarda bulundu. İşte o detaylar...

KREDİ ALMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, özel bir yazıyı tüm bankalara ulaştırdı. Yazı içeriğinde ise ihtiyaç kredilerine faiz üst sınırı getirildiği belirtildi. Konut ve araç kredilerinde bu sadece verilecek ihtiyaç kredilerin en fazla aylık faiz miktarının 1,37 olacağı belirlendi. Bu açıklama kapsamında 70 bin TL kredinin altında olanlar ise menkul kıymetler tesisinden muaf olacaktır.

ÜST SINIR KOYULDU

TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası), açıklamasıyla ihtiyaç kredisi üst faiz sınırını değiştirdi ve 70 bin TL üst sınır olduğunu belirtti. Merkez Bankası açıklamasında ihtiyaç kredilerinde kar/faiz payı oranını ilan ederek referans oranını 1.8 - 2.0 katı aralığında olanlar için birinci kademede yüzde 20 oranıyla, ikinci kademe içinse 2.0 katından yüksek kademede yüzde 90 oranıyla menkul kıymet tesisine tabi edildiğini açıkladı.

PARA POLİTİKALARI SIKI OLARAK DEVREYE GİRDİ

 Kararlar doğrultusunda Ekonomist Murat Özsoy şunları söyledi:

“İhtiyaç kredilerine Merkez Bankası’ndan getirilen yeni düzenlemeler ile birlikte görünen tarafta vatandaşlara yönelik uygun faiz oranları sunulmasına adım sağlanmış olabilir. Görülmeyen tarafı ise bu kredinin kullandırılmasında bankaların iştahını kırmak olabilir. Yani faiz oranı ne kadar düşerse, yönetmelikler ile ekonomi ynetimi de kredileri zorlaştırarak para politikasını sıkma uygulaması uygulanabilir.”

Özsoy, bu durumda bankaların ihtiyaç kredisi kullandırmamayı tercih edebilir. Son birkaç gündür ise vatandaşların müşterilere yüksek faiz sunduğunu belirtti. Aradaki makasın açılmasının bankaların zarar etmemek için böyle bir yol izleme ihtimalini açıkladı.

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