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Kredi borçları şipşak sıfırlanıyor; Akbank, TEB, QNB açıkladı!

Ekonomik şartların zorlaştığı bu dönemde kredi borçlarını ödemekte zorlanan birçok kişi, çareyi borç transferi kredilerinde arıyor. Birden fazla bankaya borcu olan vatandaşlar için bu kredi türü, borçları tek çatı altında toplamak ve ödeme kolaylığı sağlamak açısından ciddi avantajlar sunuyor.

Kredi borçları şipşak sıfırlanıyor; Akbank, TEB, QNB açıkladı!

Peki borç transferi kredisi tam olarak nedir? Kimler faydalanabilir? Hangi bankalar bu krediyi veriyor? İşte detaylar 👇

🔁 Borç Transferi Kredisi Nedir?

Borç transferi kredisi, bir kişinin farklı bankalardaki kredi veya kredi kartı borçlarının tek bir bankada birleştirilmesi işlemidir. Bu krediyle eski borçlar kapatılır ve yeni, daha uygun vadeli ya da faiz oranlı bir kredi hesabı açılır.


❗ Kredi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Kredi borcunu zamanında ödemeyen kişileri şu yaptırımlar bekliyor:

Yasal takip başlar

Avukatlık ve icra masrafları eklenir

Borç neredeyse iki katına çıkabilir

Kara listeye girilir

Bankacılık işlemleri büyük ölçüde kısıtlanır

🏦 Hangi Banka Ne Oranla Borç Transfer Kredisi Veriyor?

QNB 2.795 TL %3,39 100.918 TL İyi ki Tanışmışız Kredisi

TEB 3.465 TL %4,70 125.016 TL Hoş Geldin Kredisi

Akbank 3.322 TL %4,43 119.882 TL Borç Transfer Kredisi

📌 Örnek hesaplamalar 36 ay vadeli 100.000 TL kredi için yapılmıştır. Koşullar müşteri profiline göre değişebilir.

📝 Nasıl Başvurulur?

Bankaların internet şubelerinden veya mobil uygulamalarından
Şubeye giderek birebir danışarak
Bazı bankalarda e-Devlet üzerinden de kredi başvurusu yapılabiliyor
Başvuru öncesi kredi notunuzu kontrol etmek ve gelir belgenizi hazırlamak süreci hızlandırır.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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