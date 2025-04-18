Kötü haber tez geldi; Türkiye'nin dev akaryakıt şirketi iflasın eşiğinde

29 ilde faaliyet gösteren ve yaklaşık 100 istasyona sahip olan şirket, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak resmen iflasın ön aşamasına girdi.

Konkordato Süreci Başladı: Mahkeme 3 Kişilik Komiser Heyeti Atadı ⚖️

Mahkeme, şirketin mali durumunu değerlendirmek üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte şirketin varlıkları ve mali hareketleri, mahkeme tarafından atanan konkordato komiser heyeti tarafından denetlenecek.

Komisyonda yer alan isimler şunlar:

👤 Mali Müşavir ve İşletme Uzmanı Yasin Doğan

👤 Bağımsız Denetçi Ahmet Özmaden

👤 İcra ve İflas Hukuku Uzmanı Av. İbrahim Aşık

Euroil Neden Bu Duruma Geldi? 📉

Şirket, 2010 yılında 303 istasyonla Türkiye’nin önde gelen akaryakıt dağıtım markalarından biriydi. Ancak son yıllarda uygulanan ekonomik politikalar, yüksek enflasyon, artan işletme maliyetleri ve azalan talep nedeniyle hızla küçülmeye başladı.

📍 Taşra bölgelerinde yoğun faaliyet gösteren Euroil, dağıtım ağını Mersin, Gaziantep ve Kırıkkale’deki depolama tesisleri üzerinden yürütüyordu. Ancak mevcut ekonomik koşullar, bu operasyonları sürdürülemez hale getirdi.

Türkiye'de Konkordato Başvuruları Artıyor 🚨

Ekonomideki dalgalanmalar ve sıkı para politikaları, sadece küçük işletmeleri değil, büyük şirketleri de zorluyor. Euroil gibi sektörde tanınan firmaların konkordato başvurusunda bulunması, likidite krizi ve yüksek finansman maliyetleri gibi sorunların artık daha görünür hale geldiğini gösteriyor.