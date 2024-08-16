Koşullar belli oldu! Ev hanımları o tarihten itibaren karşılıksız aylık 12 bin 500 TL ödeme alacak

Ev hanımları o tarihten itibaren karşılıksız aylık 12 bin 500 TL ödeme haberi ilgi çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Aile Kalkanı Programı, toplumun çeşitli kesimlerine, özellikle de ev hanımlarına, çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli destekler sunmayı amaçlıyor. Bu programın en dikkat çekici yanı ise, ev hanımlarına emeklilik hakkı verilmesi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarımızın primlerinin 3’te 1'ini biz karşılayacağız," ifadeleriyle programın ana hatlarını belirledi.

Emeklilik Hakkı İçin Belirlenen Şartlar

Yeni düzenlemelerle birlikte, ev hanımlarının emeklilik hakkından yararlanabilmeleri için belirli şartlar ortaya kondu. Şu an için ön plana çıkan iki temel şart bulunuyor:

Yaş Şartı: Ev hanımlarının emekli olabilmeleri için belirli bir yaşa ulaşmış olmaları gerekiyor. Bu yaş, çalıştıkları sektöre ve sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterebiliyor.

Sigorta Süresi ve Prim Gün Sayısı: Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalı olma şartı aranıyor. Ayrıca, sigorta süresi boyunca belirli bir prim gün sayısını doldurmuş olmaları gerekiyor.

Yeni Düzenleme ile Daha Hızlı Emeklilik

Yapılan açıklamalara göre, ev hanımları için emeklilik süreci hızlandırılacak. Bu kapsamda, ev hanımlarına yıpranma hakkı da tanınacak. Bu hak, ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacak. Örneğin, bir kadın 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olduysa ve halen aktif olarak sigortalı ise, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3.600 prim gününü tamamladığında emekli olabilecek.

Primlerin Üçte Birini Devlet Karşılayacak

Ev hanımlarının emeklilik sürecinde en önemli kolaylıklardan biri de prim ödemelerinde sağlanacak destek olacak. Bu bağlamda, ev hanımları emeklilik için gerekli primlerin sadece üçte ikisini ödeyecek, geri kalan üçte birlik kısmı ise devlet karşılayacak. Örneğin, emeklilik için 3.200 TL prim ödemesi gereken bir ev hanımı, sadece 2.200 TL ödeyecek ve geri kalan 1.000 TL devlet tarafından karşılanacak.

İddialar ve Beklentiler: 20 Yıl Evli Kalan Kadınlar Emekli Olabilecek mi?

Bazı iddialara göre, yeni düzenleme ile birlikte 20 yıl boyunca evli kalan kadınların da emeklilik hakkından yararlanabileceği konuşuluyor. Ancak bu konuda henüz net bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, konunun üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtiyor. Bu düzenlemenin kabul edilmesi durumunda, ev hanımlarının emeklilik hakkından yararlanma koşulları daha da genişletilmiş olacak.

Sosyal Güvenlik Uzmanının Görüşleri

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, bu yeni düzenlemeler hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Kaya, "Ev hanımları, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olduysa ve sigorta süresi boyunca prim günlerini tamamladıysa, emeklilik hakkından yararlanabilecek," ifadeleriyle sürecin nasıl işleyeceğine dair ipuçları verdi. Bu açıklamalar, özellikle ev hanımları için sürecin daha anlaşılır hale gelmesine katkı sağladı.



Kaynak: Gazeteoku