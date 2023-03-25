KOSGEB son dakika duyurdu! Devlet destekli sıfır faizli 12 ay geri ödemesiz kredi başladı

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ve KOBİ’ler için yeni destek programı başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB işbirliği yaptı. Özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere milyonlarca vatandaşa devlet destekli faizsiz kredi imkanı sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank detayları anlattı.

Türkiye'nin ekonomisinde yaşanan sorunlar Kahramanmaraş'taki deprem felaketi ile birlikte daha da arttı. Bu durumda da vatandaşın acil nakit parayı olan ihtiyacı her geçen gün büyümeye başladı. Bakanlık, KOSGEB ile işbirliği yaparak hem deprem bölgesinde bulunan vatandaşlara hem de Nakit paraya ihtiyacı olanlara devlet destekli faizsiz kredi sunulacağını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 0 faizli kredi desteği ile ilgili Tüm detayları aktardı. Faizsiz kredi kampanyası ile ilgili merak edilenler haberimizde…

BAKANLIK VE KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için Müjdeli haberi duyurdu. Özellikle 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası normalleşme sürecine Katkı sağlamak amacıyla bakanlık ve KOSGEB arasında işbirliği sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile birlikte başta deprem bölgesi olan 11 ilde olmak üzere Türkiye genelinde işletmelere 1.5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek.

KOSGEB ACİL DESTEK KREDİSİ PROGRAMI BAŞLADI

Deprem bölgesindeki işletmelerin kalkınması ve yeniden olağan akışına dönebilmesi için başlatılan acil kredi destek programı kapsamında başvuru yapan işletmeler 1.5 milyon TL'ye kadar nakit destek alabilecek. Tamamen faizsiz olarak sağlanacak olan kredi desteği ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu ifadeleri kullandı:

“İşletmenin büyüklüğüne ve oluşan hasara göre 1 buçuk milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz. Afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik gerekli adımları attık'

12 AY GERİ ÖDEME YOK

Bakan Varank açıklamasının devamında ise bölgede sosyal hayatın ve ekonominin normale dönmesi amacıyla acil destek kredisinden yararlanacak olan işletmeler için geri ödemesiz dönem de olacağını duyurdu. KOSGEB acil destek paketinden faydalanan işletmeler 12 ay geri ödemesiz dönemi kullanabilecek ve 24 ay vade uygulanacak.

KOSGEB'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Faizsiz kredi desteği ile ilgili KOSGEB’de bir açıklama yayınladı. Program kapsamında 30.000 kobinin 1.5 milyon liralık faizsiz kredi imkânından faydalanmasını beklediklerini belirten KOSGEB, Faizin kendileri tarafından karşılanacağını açıkladı. Söz konusu programım KOSGEB'e faiz ve kar payı maliyetinin 3 milyar lira olacağı tahmin edilirken bu kapsamda KOSGEB'in de elini taşın altına koyduğu öğrenildi.