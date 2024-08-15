Konut satışları aylar sonra rekor kırdı! Çoğu kişi farkında değil ama bu yöntem 'ev sahibi' yaptı... İşte nedeni

Konut satışlarında yılın ilk aylarından beri yaşanan durağanlık yüzde 25'lik kira zam sınırının kalkması sonrasında tersine döndü. Emlak sektöründe büyük bir canlanma yaşandı. Konut satışlar son 1 ay içerisinde yüzde 60 gibi bir oranda artarak rekor kırdı. Sektörün önde gelen isimleri, ceplerinde biraz bile nakit bulunanların kredi yerine firmaların düzenlediği kampanyalara yöneldiğini açıkladı. İleride değerlenecek evlere talep tekrardan artış gösterirken, “Nakit parası olan getirisi yüksek evlere yöneliyor” ifadeleri kullanıldı.

Bankaların konut kredi faiz oranlarını tavan seviyeye çıkarmasından sonra belki de cumhuriyet tarihinin en kötü emlak sezonu geçtiğimiz aylarda yaşandı. İnşaatlar yarıda kaldı, tamamlanan evler satılamadı. Ancak kira zam sınırının kalkmasından sonra yeniden sektörde canlılık gözlemlendi. Fakat alıcıların ilk tercihi banka değil, şirketler oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporlarına göre, Temmuz ayında bir önceki aya göre konut satışlarının yüzde 60 arttığını duyurdu. Bir önceki yıla göre ise artış yüzde 16 oldu. 2020 yılından bu yana en iyi performans gösteren Temmuz ayı da böylece yakalandı.

Mynet'in Türkiye Gazetesi'nden derlediği haberde emlak sektörünün ileri gelenleri son yaşananlar hakkında, “Yüzde 25 zam sınırı yatırımlık konut talebini etkiliyordu. Çünkü kiracı ve ev sahibi arasındaki davalar hızla artmıştı. Yatırımcı bu denklemde konuta para yatırmak istemiyordu. Zam şartının kaldırılmasıyla konut alımı cazibe kazandı. Banka mevduatı yerine 5-7 milyon liralık 1+1 konseptindeki dairelere rağbet arttı. Aylık getirisi 20 bin lirayı bulan ve yılda TÜFE oranında artış hakkı olan evler ilgi görüyor" şeklinde konuştu.

'KISA VADEDE FAİZLER DÜŞECEK'

Peşinatı olanlar için bu sezonun çok daha avantajlı olduğunu belirten Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Neşecan Çekici, “Bu tablo bize, şirketlerin kendi kampanyalarının işe yaradığını, daha da önemlisi peşinatı olanların yakın gelecekte fiyat artışı olabileceği endişesi ile artık harekete geçmeye başladığını gösteriyor. Kısa vadede faizlerin düşeceği, konut fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareket olacağı ihtimali gündemde. Hem döviz, hem mevduat ve politika faizi, hem de maliyetlerin gerisinde kaldı ilk kez 7 aydır” diyerek sözlerine son verdi.

Kaynak: Mynet Derleme: Gazeteoku.com